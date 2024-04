Gezocht: bijzondere ervaringen op de AMdag!

De AMdag: hét evenement waar branchegenoten uit de financiële dienstverlening bij elkaar komen. Naast een mooi programma en inspirerende sprekers levert deze dag ook talloze unieke en bijzondere ervaringen voor jezelf én je organisatie op. En naar precies díé verhalen zijn we op zoek!

Het is nog even geduld hebben, maar op dinsdag 5 november 2024 vindt de AMdag weer plaats, in de Fabrique te Utrecht. Dit jaar komen branchegenoten alweer voor de 33 e keer samen op de AMdag, om zich te laten inspireren, bij te praten en met elkaar ideeën uit te wisselen.

Uit al deze ontmoetingen, bijvoorbeeld in ons relatief nieuwe First Dates Café maar ook op de altijd goedgevulde beursvloer, komen ieder jaar weer bijzondere, waardevolle en unieke ervaringen voort.

Wil jij je unieke ervaring(en) met ons delen?

We zijn op zoek naar deze unieke verhalen, voor een serie artikelen op AMweb. Heb jij in de afgelopen jaren een bijzondere ontmoeting gehad op de AMdag? Of heeft jouw organisatie bijvoorbeeld een grandioos nieuw idee opgedaan tijdens het evenement? Laat het ons dan weten! Groot of klein doet niet ter zake: álle ervaringen zijn welkom!

Wil jij je bijzondere verhaal of memorabele ontmoeting met ons delen? Dat kun je hier doen!