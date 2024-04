Gesponsord MS Amlin over schadelast verkeer: 'We zien meer en hogere schades'

De schadelast in het verkeer loopt flink op. Hoe komt dit? En welke impact heeft dit op eigenaren van wagenparken? In gesprek met MS Amlin over de oorzaken van de hogere schadelast.

Delen

MS Amlin is de verzekeringspartner voor bedrijven met uitdagende risico’s. Het is onder andere gespecialiseerd in autoverzekeringen, en meer specifiek wagenparkverzekeringen. De verzekeraar werkt nauw samen met tussenpersonen: “We staan naast de makelaar en zijn klant. Iedere makelaar heeft zijn eigen underwriter en contactpersoon bij claims”, vertelt Erwin van Tol, lead underwriter Fleet . “Ze waarderen die directe lijnen. Net zoals de tijd die we nemen voor het delen van onze kennis en inzichten.”

MS Amlin ziet de schadelast in het verkeer al langere tijd oplopen. De laatste jaren is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt, aldus Van Tol. “Er is echt wel wat aan de hand. Daar gaan onze gesprekken met makelaars nu over.”

Weinig gereden

De oplopende kosten hebben diverse oorzaken. Een ervan is het post-Covid-effect. “We hebben een paar hele bijzondere jaren gehad”, zegt Van Tol. “De resultaten van de autoverzekeraars leken heel goed, omdat er zo weinig gereden werd. Er waren simpelweg veel minder ongevallen.”

Toch liep het gemiddelde claimbedrag ook in deze jaren al op, maar door de veel lagere frequentie leidde dit niet tot een hogere schadelast. Inmiddels zijn de wegen drukker dan voor de pandemie en niet alleen tijdens de spits. De schadefrequentie is terug op het oude niveau en de al doorgestegen schadekosten kregen nog een extra boost door de inflatie.

Peter Velten (links, lead class underwriter Fleet) en Erwin van Tol (lead underwriter Fleet)

Rijdende computers

Covid creëerde een trendbreuk met een paar permanente gevolgen, aldus Peter Velten, die als lead class underwriter Fleet het underwriting Fleet team aanstuurt. “We hebben te maken met een DiDo-economie; iedereen gaat naar kantoor op dinsdag en donderdag, dat zijn veruit de drukste dagen op de weg. Daarnaast blijft het aantal zzp'ers toenemen en ook die hebben behoefte aan mobiliteit. Mensen werden tijdens corona uit het openbaar vervoer geweerd. Ze leaseten of kochten een auto, en keerden zeker niet allemaal terug het OV in.”

De schadelast loopt hard op. Allereerst vanwege de materiële kosten. Fleetowners hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in geavanceerde elektrische auto’s vol sensoren en rijhulpsystemen. “Het zijn feitelijk een soort rijdende computers geworden”, zegt Van Tol: “Niet elke garage kan die bij schade repareren, deze auto’s vereisen dure specialistische kennis.” Velten voegt toe: “Onderdelen zijn ook duurder geworden, evenals energie.”

Fatbikes

Daarnaast nemen de kosten van letselschade toe door verschillende trends. Zo heeft het groeiende aantal rondrijdende zzp'ers vaak geen vangnet. Bovendien loopt de pensioenleeftijd op, aldus Van Tol. “Als iemand niet meer kan werken en wij moeten als verzekeraar betalen tot aan de pensioenleeftijd, dan scheelt het wel of die leeftijd 65 of 70 is. De rentestand helpt ook niet mee.” Bovendien neemt de claimbewustheid toe. “Ook bij kleine schades zien wij steeds vaker een schaderegelaar.”

Voor een automobilist zijn de snelheden van fatbikes en elektrische fietsen heel lastig in te schatten.” — Peter Velten

Een andere factor is volgens Velten de veranderende samenstelling van het verkeer. “Er is een toename in het aantal aanrijdingen met zwakke verkeersdeelnemers, zoals fietsers of voetgangers. Mobiliteit verandert, kijk naar recente berichtgeving over verkeersongevallen met fatbikes en elektrische fietsen. Voor een automobilist zijn de snelheden van deze verkeersdeelnemers heel lastig in te schatten. Dat wordt in de toekomst, zeker binnen stedelijk gebied, alleen maar erger.”

Bewustwording

De optelsom van al deze factoren zorgt voor de fors hogere schadelast. Het is belangrijk dat eigenaren van wagenparken zich hier bewust van zijn. De tussenpersoon speelt hierin uiteraard een belangrijke rol. “We gaan zo’n drie à vier keer per jaar langs bij makelaars om dit soort marktontwikkelingen te bespreken”, zegt Van Tol. “We organiseren kennissessies en delen onze inzichten, zodat zij hun klanten nog beter bij kunnen staan.” Op deze manier proberen wij ook in tijden van oplopende schadelast de controle te houden. Dit begint bij bewustwording.”

Dit artikel is gesponsord door MS Amlin.