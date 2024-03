Gesponsord 'Advieskansen met hypotheek voor helden in de vitale sectoren'

Een hypotheek aanvragen kan lastig zijn voor mensen in vitale beroepsgroepen. Het belangrijkste struikelblok is de variabele opbouw van het inkomen. Met de nieuwe propositie lost NIBC deze problemen op. Zo kan de financieel adviseur ook klanten in de zorg, het onderwijs en bij de politie, defensie en brandweer efficiënt helpen.

Het idee voor de ‘ hypotheek voor helden ’ komt voort uit de coronatijd, legt productmanager Antonio van Wijk uit: “Zorgpersoneel werd onthaald als helden. Nu hoor je bijna niemand meer over onze helden. Sterker, ze lopen bij het kopen van een woning tegen een aantal specifieke uitdagingen aan.”

Op de vraag waar ze dan tegenaan lopen, geeft onderzoek antwoord. “Drie dingen kwamen naar voren. Zo heeft hun inkomen vaak een variabel deel, zoals overwerk en toeslagen. Verder is er veel rotatie: denk aan zorgverleners die overstappen naar een ander ziekenhuis. En dan is er nog de groeiende groep zzp’ers of mensen met een tweede baan”, zegt Van Wijk. Al deze zaken vormen bij de meeste geldverstrekkers obstakels.

Bij NIBC bestaat er geen twijfel over dat mensen die zorgen voor onze gezondheid, veiligheid en ons onderwijs, helden zijn. Ook mensen met ondersteunende beroepen in deze sectoren horen daarbij. Het ESG-beleid van de bank richt zich, naast de ‘E’ met verduurzamingsoplossingen, ook sterk op de ‘S’ van sociaal. Helpen om de woonwensen van juist deze groep te vervullen, past daar naadloos in. Een mooie aanvulling op de mogelijkheden die de bank al biedt voor onder andere zelfstandigen, senioren, expats en koopstarters, vindt Van Wijk.

Overwerk, onregelmatigheidstoeslag en een tweede baan kunnen tot wel 100 procent worden meegenomen in de inkomensberekening.”

Flexibeler acceptatieproces

De ingrediënten van de hypotheek zijn op zichzelf niet nieuw. Waar de adviseur het verschil mee maakt, is het acceptatieproces én de snelheid van het traject. Het finaal akkoord volgt binnen 24 uur nadat het dossier compleet is.

De manier waarop het toetsinkomen wordt bepaald, is afgestemd op de doelgroep. Van Wijk illustreert dit: “In de zorg is overwerk een gegeven en dat zal vanwege de personeelstekorten niet snel veranderen. Overwerk is in de zorg dus bestendig. Net als de onregelmatigheidstoeslag bij bijvoorbeeld de politie. En de vergoedingen die leraren krijgen voor rapportgesprekken, toezicht bij overblijven enz. Is het variabele inkomen gebruikelijk in de bedrijfstak en bestendig, dan gebruikt de acceptant het voor het toetsinkomen.”

Praktijkvoorbeeld tijdelijk contract promovendus

Hoe de adviseur het verschil kan maken, laat Van Wijk zien met een praktijkvoorbeeld . “Een promovendus aan de Universiteit Leiden en haar partner hadden hun droomhuis voor ogen. Zij had een tijdelijk contract, hij had net een vaste aanstelling, maar wel een stuk lager inkomen. Bij andere geldverstrekkers kregen ze geen hypotheek, vanwege de onzekerheid van het tijdelijke dienstverband. Gelukkig bood de ‘hypotheek voor helden’ uitkomst. Onze acceptant heeft het toekomstperspectief van de promovendus meegewogen en de aanvraag goedgekeurd.” Zo heeft de adviseur een lastig te financieren woonwens kunnen waarmaken.

Zorgvuldige toetsing

De flexibiliteit in het proces betekent niet dat risico’s niet zorgvuldig worden gewogen. En regelgeving blijft leidend. Van Wijk: “Ook al wil je het, je kan voor vitale beroepen niet 200 procent variabel inkomen meenemen. We moeten de klant immers beschermen. Een zzp’er kan bij ons al na een jaar een hypotheek krijgen. Maar een hoog zzp-inkomen hoeft niet bestendig te zijn. Daarom kijken we naar het gemiddelde van het zzp-inkomen en het inkomen van twee voorafgaande jaren in loondienst.”

Van Wijk vervolgt: “Wil je deze groep goed bedienen, dan moet je weten waar je over praat. Hoe zit het met overwerk en onregelmatigheidstoeslagen? Of extra uren in het onderwijs? Denk ook aan inkomensbronnen als PGB, keuzebudgetten of een tweede baan. Zorg dus dat je beslagen ten ijs komt, als een held bij je aanklopt.”

Bank adviseert adviseurs

De bank ondersteunt adviseurs met advies. “Ze kunnen met hun vragen terecht bij onze relatiemanagers en kunnen natuurlijk sparren met de experts van de hypotheekdesk. Bij ieder gesprek vragen we adviseurs naar hun mening, ervaringen en behoefte aan ondersteuning."

Advieskansen voor totaaloplossing

Voor de adviseur gaan de advieskansen verder dan de hypotheek. Verzekeringen komen ook in beeld, juist omdat de vitale beroepen risico’s met zich meebrengen. “Denk aan hoge werkdruk en het risico op letsel en ziekte”, zegt Van Wijk.

“Een belangrijke opgave is dat je alle relevante risico’s voor de klant in kaart brengt, zodat je de juiste oplossingen kunt voorstellen. Voor de adviseur is de hypotheekaanvraag dan ook een kans om het verschil te maken met een totaalpakket.”

Dit artikel is gesponsord door NIBC .