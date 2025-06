Gesponsord Startershypotheek van 40 jaar 'vergt uitleg, maar is mooi alternatief'

A.s.r. introduceerde in 2018 de Startershypotheek, een hypotheek met een langere looptijd, namelijk veertig jaar. "Daarmee los je over een langere periode af en worden de maandlasten van een starter lager", zegt Raymond Appels, hypotheekadviseur bij de VLIEG Advies Groep, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen en makelaardij.

“Het vergt daarom wel wat meer uitleg”, zegt de adviseur er meteen achteraan. “Omdat de hypotheek langer loopt, betaal je over de looptijd in totaal wel meer rente. Dat is vaak de reden dat adviseurs nog wat huiverig zijn om deze hypotheek te adviseren. Maar ik niet. Om twee redenen niet. Als eerste: starters willen in het begin lagere lasten omdat ze in de toekomst vaak meer gaan verdienen. Als ze meer verdienen kunnen ze altijd nog meer aflossen. Daarnaast is er vaak een kinderwens, waardoor ze na verloop van jaren doorstromen. Dat is een moment waarop je de hypotheek en de wensen opnieuw in kaart brengt. Maar voor nu hebben ze als starter juist minder geld. Dan is dit een mooie mogelijkheid om de gewenste maandlasten van de klant vorm te geven.”

Welke maandlasten kunnen starters dragen?

Het adviesgesprek met starters moet volgens Appels niet draaien om hoeveel ze kunnen lenen, maar welke maandlasten ze in de praktijk kunnen dragen. "Zijn dat maandlasten die bij een dertigjarige hypotheek passen, dan kun je een dertigjarige annuïtaire hypotheek adviseren. Mocht dat niet lukken, dan heb je met de a.s.r. Startershypotheek alsnog een optie om die starter te kunnen financieren.”

Als tweede reden noemt Appels dat starters alsnog kunnen aflossen op de lening. “Hiermee krijgen ze dus zelf de sleutel tot het verlagen van hun hypotheekschuld. Veel van mijn klanten pakken het ook zo op en leggen als starter iets extra’s opzij, als ze dat kunnen, om af te lossen. Je mag elk jaar tot vijftien procent van de oorspronkelijke lening extra terugbetalen zonder extra kosten.”

Alternatief voor aflossingsvrije hypotheek

Daarmee is het een goed en duidelijk alternatief voor de, al dan niet deels, aflossingsvrije hypotheek. Appels: “Zo’n alternatief is vooral bij jonge starters erg welkom. Omdat ze nu juist lage maandlasten wensen, willen sparen of andere dingen willen doen, zoals reizen.”

De Startershypotheek bestaat uit twee leningdelen. Het eerste leningdeel is een annuïteitenhypotheek met een looptijd van dertig jaar. In die periode wordt dit leningdeel helemaal terugbetaald. Een deel van het bedrag dat elke maand wordt terugbetaald, komt uit leningdeel twee. Appels: “Tijdens de eerste dertig jaar bouwt de schuld van dit tweede leningdeel dus langzaam op. Als na dertig jaar leningdeel één is terugbetaald, begint het annuïtair terugbetalen op leningdeel twee in maximaal tien jaar. Aan het einde van de looptijd van de Startershypotheek is ook leningdeel twee helemaal terugbetaald.”

Taxatie

Appels en zijn collega Guido Schotten bij VLIEG Advies Groep, dat tien kantoren heeft in met name Noord-Holland, adviseert deze hypotheek graag aan starters. Appels: “In het verlengde daarvan wordt er een taxatie gedaan. Afhankelijk van deze taxatie kijken we of er eigen middelen ingebracht moeten worden. Bij a.s.r. is het mogelijk om 100 procent van die getaxeerde waarde te financieren.”

Zo’n taxatie, maar ook de a.s.r. Startershypotheek , kan de woning dichtbij brengen voor starters. Appels, tot slot: “Ik weet dat onder adviseurs dertig jaar annuïtair de norm is. En ik weet dat je bij deze oplossing meer rente over de looptijd betaalt. Dat moeten we ook goed uitleggen. Mocht je door deze oplossing aan de wens en de gewenste maandlast van de klant voldoen, dan is dat pure winst. Een tevreden klant, daar doen we het allemaal voor. Zeker op een moment in het leven wanneer de kapitaalsopbouw nog moet beginnen.”

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.