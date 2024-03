Adfiz-winnaar NN: DataSmart alarmeert al vóórdat brand uitbreekt (video)

Redactie

De winnaar van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024 in de categorie Verzekerbaarheid is Nationale-Nederlanden met DataSmart. Dit is een oplossing die alarm slaat vóórdat brand ontstaat bij een ondernemer.

In deze winnaarsvideo legt Arjan Nollen, directeur Marketing & Verkoop Schade Intermediair van NN, uit wat DataSmart inhoudt. Door middel van sensoren detecteert DataSmart risicovolle situaties, bijvoorbeeld door gedrag of slijtage, en stuurt een alert naar de ondernemer met een advies welke maatregelen genomen kunnen worden om brandrisico te voorkomen. DataSmart detecteert ook acuut risico, bijvoorbeeld een snel toenemende temperatuur, en alarmeert de ondernemer zodat deze zo snel mogelijk kan ingrijpen en hulp kan inroepen.

