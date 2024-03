Adfiz-winnaar TAF: administratieve last vaststellen verzekerd inkomen weg (video)

De winnaar van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024 in de categorie Ketenefficiency is TAF met de inkomensverklaring. Die neemt de administratieve last weg bij de zzp'er én financieel adviseur bij het vaststellen van het te verzekeren inkomen.

In deze winnaarsvideo geven productmanager Rianne Janssen en commercieel directeur Michiel Meijer uitleg over de inkomensverklaring die het gemakkelijker moet maken om het te verzekeren inkomen accuraat vast te stellen. Dezewerkt op basis van een digitale portal, waarin een zelfstandige of adviseur de benodigde inkomensgegevens kan uploaden. Raadhuys, specialist in het vaststellen van inkomens- en bedrijfswaarderingen, bepaalt vervolgens objectief het te verzekeren inkomen. Mocht het tot een claim of uitkering komen, dan wordt die daarop gebaseerd; toetsing achteraf is niet aan de orde.

Bekijk de video: