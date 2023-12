Gesponsord Lucht in de financiën: besparen op verzekering

Vaste lasten zijn niet zo "vast" en dat kan de consument in deze roerige economische tijden goed van pas komen.

Vrijwel iedereen heeft de kans om te besparen, en zelfs als tien euro per maand minder uitgegeven wordt aan een verzekeringen of hypotheek, kan dat uiteindelijk aardig wat opleveren. Tel de kleine bedragen bij elkaar op en de besparing is al snel honderden euro’s per jaar. Deel deze mogelijkheid met de klant, want er zijn tal van tips te geven om te besparen op verzekeringen.

Autoverzekering

Ten eerste is besparing mogelijk op een autoverzekering. Naarmate de auto ouder wordt, is het bijvoorbeeld mogelijk om over te stappen naar een Beperkt Casco verzekering. Dan is een Allrisk-dekking wellicht niet meer nodig. Ook het opbouwen van zoveel mogelijk schadevrije jaren zorgt uiteindelijk voor een premieverlaging.

Omdat de situatie regelmatig verandert, kan het slim zijn om op zoek te gaan naar de goedkoopste verzekering . Het regelmatig heroverwegen van verzekeringen en kijken naar goedkopere opties is een dienstverlening aan de klant en kan uiteindelijk zorgen voor een besparing, wat meer lucht geeft. Ook een verhuizing kan van invloed zijn op de berekening van de premie; verschillende aanbieders hanteren verschillende premies afhankelijk van het postcodegebied. Een verhuizing is daarmee een goed moment als intermediair om opnieuw het gesprek aan te gaan.

Daarnaast verhogen veel verzekeraars jaarlijks hun premie, reden waarom het zin heeft om elk jaar even een check te doen op de huidige verzekering. Het is tevens verstandig om stil te staan bij de juiste dekking op het moment van aanschaf van een nieuwe auto; een uitgebreide dekking kan meer gemoedsrust geven, maar het verhogen van de eigen risico kan bijvoorbeeld een weloverwogen keuze zijn om de premie laag te houden.

Woonverzekeringen

Het is goed om af en toe opnieuw te kijken naar de huidige woonverzekeringen te kijken, zoals die voor de inboedel en het huis. Past de dekking nog steeds goed bij wat de klant nodig heeft? Er zijn uiteenlopende life events die bepalend zijn om opnieuw te kijken naar de voorwaarden en de dekking van een woonverzekering , denk aan een grote verbouwingen of salarisstijging.

Reisverzekering

Een reisverzekering is fijn om te hebben, maar wellicht is dat voor de klant op dit moment niet opportuun of wordt er meer betaald dan nodig is. Da is het goed om samen te zoeken naar de juiste dekking die aansluit bij de reisplannen in een jaar. Welke dekking is werkelijk nodig? De aanpassing van een werelddekking is bijvoorbeeld een snelle en eenvoudige kostenbesparing als in de nabije toekomst geen verre reizen op de planning staan. Vaak is een Europese dekking voldoende en tegelijkertijd een stuk goedkoper.

Het volgen van een aantal tips als deze kan voor de consument opeens veel schelen in maandelijkse uitgaven, wat zorgt voor meer financiële stabiliteit en een gevoel om weer de baas te zijn over de eigen portemonnee. Een mooie dienstverlening van een adviseur die echt meedenkt met de klant, wat naar de toekomst toe heel lonend zal zijn.

Dit artikel is gesponsord door Digital Rise .