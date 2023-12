Gesponsord Duurzaam schadeherstel in de praktijk: bijdragen aan de circulaire economie

De kapotte rits van een jas vervang je en een kras op de auto herstel je. Waarom dan niet een brandvlek op je aanrechtblad herstellen? Steeds meer consumenten en bedrijven kijken naar wat ze kunnen herstellen en hergebruiken in plaats van vervangen en weggooien. Frank van Wessel, adjunct-directeur Schade Particulier bij a.s.r., vertelt hoe de verzekeraar bijdraagt aan de circulaire economie en de duurzame ambitie van een emissievrije verzekeringsportefeuille naleeft.

Een schade voorkom je natuurlijk liever, en als je al schade hebt, dan wil de klant zo snel mogelijk dat die gerepareerd wordt. Tijdens Black Friday zie je de tekenen van verandering. Enkele bedrijven sporen niet meer aan tot kopen, maar tot herstel. Neem buitenwinkel Bever die Black Friday inwisselde voor ‘For Future Fridays’. Consumenten konden bij filialen terecht voor advies over verzorging, onderhoud en reparatie van producten. Naast het bewustzijn onder consumenten zie je dat bedrijven ook de omslag maken. Waarom gaan voor nieuw als wat je hebt gewoon goed is?

Een emissievrije verzekeringsportefeuille betekent regie nemen over de gehele keten.” — Frank van Wessel

Frank: “Als verzekeraar onderzoeken we iedere dag hoe we een bijdrage kunnen leveren aan minder verspilling. Wij willen de voetafdruk van onze verzekeringen terugbrengen naar nul in 2050. Dat heeft niet alleen betrekking op de uitstoot van de producten die we verzekeren (denk aan de uitstoot van auto’s of de energielabels van huizen), maar ook op de voetafdruk van vervanging en herstel of zelfs de voetafdruk van onze leveranciers. Doordat a.s.r. een rol in de gehele keten neemt, dragen we bij aan meer biodiversiteit en een groenere toekomst. Bij a.s.r. zijn dus niet alleen sustainability managers bezig met duurzaamheid, maar ook de product managers en contractmanagers.”

We vinden het belangrijk dat onze voetafdruk zo klein mogelijk is. Ook bij onderhoud, herstel en reparatie.” — Frank van Wessel

Klimaatimpact drie tot zes keer lager

“De wereld staat niet stil en wij ook niet. Zo zijn wij initiatiefnemer van Stichting Duurzaam, die de mogelijkheid biedt om te kiezen voor een duurzaam herstelbedrijf ”, zegt Frank. “Als je ziet wat voor effect duurzaam schadeherstel heeft op het terugdringen van de CO2-uitstoot dan kan je daar echt niet meer omheen.” Onderzoeksbureau CE Delft heeft de klimaatimpact van het herstel van een aantal schades gemeten. Waaronder waterschade aan een houten vloer, inbraakschade aan een raamkozijn en valschade aan een stenen keukenblad. De klimaatimpact van herstellen ligt 3 tot 6 keer lager dan de klimaatimpact van vervangen. Frank: “We vinden het belangrijk dat onze voetafdruk zo klein mogelijk is. Ook bij onderhoud, herstel en reparatie.”

Schadeherstel in natura

De herstellers die aangesloten zijn op het duurzaam herstelnetwerk van a.s.r. beschikken over het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam. Dit betekent dat ze geen onnodige kilometers maken, met duurzame materialen werken en innovatieve reparatiemethodes toepassen. Maar ook dat hun medewerkers onder goede arbeidsomstandigheden werken. Daarnaast worden schades vakkundig en op het kwalitatief hoogste niveau gerepareerd.

Paul Westerik, contractmanager Duurzaam Schadeherstel bij a.s.r., vult aan: “Onze herstellers werken met zulke verfijnde opsporingstechnieken dat schades plaatselijk gedetecteerd en partieel hersteld kunnen worden. Een lekkende waterleiding? Zonder direct alle muren en tegels te breken, kan de schade worden hersteld. Ook bij badkamers waarbij alle leidingen zijn weggewerkt achter de tegels. Dit is veel prettiger voor de klant, omdat partieel herstellen minder tijd kost én de klant minder last heeft van stof in huis. Immers hoeven niet alle tegels verwijderd te worden.”

“Naast het herstellen van schades in huis, worden woningen ook aangepast bij letselschade door onze herstellers. Bijvoorbeeld als een verkeersslachtoffer graag in de huidige woning wil blijven wonen, maar hier wel aanpassingen voor nodig zijn.”

Voor klanten wordt herstellen in plaats van vervangen ook steeds meer de norm. Het biedt immers ook veel voordelen: het levert minder gedoe op, klanten zijn sneller geholpen en dragen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Eén-op-één hergebruik

“Duurzaam schadeherstel gaat veel verder dan herstellen – we richten onze blik ook op het hergebruik en recyclen van materialen", zegt Paul. Zoals het repareren van mobiele telefoons bij schade. De klant heeft de mogelijkheid om direct na schademelding een refurbished toestel te leen te krijgen terwijl de kapotte telefoon wordt gemaakt. Is de telefoon niet meer te repareren, dan mag de klant het refurbished toestel houden en wordt het oude toestel gebruikt voor onderdelen.

Frank: “Er liggen nog veel kansen voor meer circulaire oplossingen bij herstel, bijvoorbeeld op het gebied van glas. Glas produceren vraagt veel energie en is daarom erg duur. Bovendien zijn in Nederland en in het buitenland veel fabrieken gesloten. De behoefte blijft echter onverminderd groot. Denk aan alle schade aan autoruiten door de hagel in Italië en Slovenië deze zomer. Gelukkig staat de wereld niet stil en mensen worden inventief. Een bedrijf uit Hilversum snijdt ruiten uit het glas van renovatieprojecten en isoleert die. Glas één-op-één hergebruiken is daarom nog duurzamer dan recyclen.”

Duurzame motivatie

"Herstellen is nog niet altijd makkelijker of goedkoper dan vervangen – we zijn aan het leren en het vergt meer organisatie. We geloven in duurzaam schadeherstel omdat het beter is voor de wereld en wij als doelstelling een emissievrije verzekeringsportefeuille willen realiseren in 2050. Het is aantoonbaar beter voor de klant en de wereld.”

