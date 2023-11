Van rijtjeswoning naar nul-op-de-meter appartement

Het leven kan alle kanten op. Ook als je 'iets ouder' bent. Juist dan is het van belang om goede, toekomstbestendige keuzes te maken. De kunst van het financieel plannen is welbesteed aan onafhankelijk adviseur Frank de Haas MFP. Lees hoe hij zijn klant André Vogel hielp aan een nul-op-de-meter appartement en financiële zekerheid.

Vooruitdenker André Vogel is 58 jaar. Hij woont in een rijtjeswoning in Best. Nu zijn dochter het huis uit is, woont hij alleen en blijkt het huis eigenlijk te groot. André vindt het tijd worden voor een meer toekomstbestendige woning, een appartement bijvoorbeeld. Hij stapt het kantoor van De Haas advies binnen voor een goed gesprek. André komt inmiddels al meer dan tien jaar voor financieel advies bij onafhankelijk adviseur Frank.

Frank de Haas MFP van De Haas advies vertelt: “Minimaal één keer in de twee jaar spreken wij onze klanten. En dat adviesgesprek is meer dan alleen een financieel product omzetten of afsluiten. We vragen naar het toekomstplaatje van de klant. Hoe zien ze de komende jaren voor zich? Zien ze zichzelf verhuizen of blijven ze liever waar ze nu zijn? En is dat een verstandige keuze? We filosoferen eigenlijk over hoe het leven van de klant eruit zal zien. Eerst puur praktisch vooruitdenken, dus niet de financiële kant. Daarna kijken we naar het financiële plaatje dat erbij komt kijken, bijvoorbeeld naar de hypotheek of naar het aanpassen van een product binnen de bestaande wensen. Dat is dus eigenlijk maar een klein deel van de financiële planning van de klant.” Het totaalplaatje telt.

Hypotheek op maat voor André

Frank ziet André ieder jaar. "Wij doen zijn inkomstenbelasting. Ook hem vroegen we hoe hij zijn toekomst voor zich zag. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd, is André bijna toe aan zijn pensioen. Als marechaussee heeft hij vanaf eind dit jaar, op 59-jarige leeftijd, recht op pensioen. Daarnaast heeft hij een eigen zaak en woont hij alleen. Allemaal ietwat afwijkende factoren die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het verstrekken van een hypotheek maatwerk wordt."

"Gelukkig zijn we hier op ingesteld. Aegon en andere banken ondersteunen ons door vanaf de zijlijn mee te helpen en mee te gaan in ons advies. Zo ook in het geval van André, die best een tijd te overbruggen heeft tot zijn AOW. Het voortzetten van zijn hypotheek en daarbij een nieuwe woning aankopen (wat hij uiteindelijk deed), is iets waar we de banken echt voor nodig hebben. Ons advies samen met de uitvoering van de bank, zorgt voor deze uitkomst. Voor André hielp het mee dat hij op het punt stond om een nul-op-de-meter appartement te kopen.”

Kleiner wonen én energiezuinig

De wensen van André waren duidelijk: zijn huidige huis werd te groot voor hem alleen. Heel duurzaam is zijn rijtjeshuis van 25 jaar oud in Best ook niet met een energieklasse C. Graag zou hij, met het oog op de toekomst, kleiner en gelijkvloers gaan wonen. En energiezuinig als het even kan. “Hoe overtuigen we de bank om een goede hypotheek te verstrekken? En hoe delen we het voor André zo in, dat hij de rest van zijn leven in een appartement kan wonen? Uiteraard met zo min mogelijk financiële risico's, als bijvoorbeeld het stijgen van de hypotheeklasten. Allemaal vragen waar we André mee hebben kunnen helpen”, aldus Frank.

“Om de hypotheeklasten niet te laten stijgen, zochten we naar een woning in de prijsklasse van Andrés huidige woning. Een mooie bijkomstigheid was dat zijn rijtjeshuis in Best een behoorlijke overwaarde had, die hij voor een mooie prijs kon verkopen. Hij kocht er een nul-op-de-meter appartement in Oirschot mee terug, dat voldoet aan alle duurzaamheidseisen. Ook is het toekomstbestendig voor André: het appartement is gelijkvloers, heeft een lift en bevindt zich in het centrum van Oirschot. Dat alle faciliteiten op loopafstand liggen, is erg handig op de lange termijn.”

Hulp bij het inrichten van de oude dag

Als het goed is, verhuist André in september 2024 naar zijn appartement. Momenteel wordt er nog hard gebouwd aan de woning. Frank vertelt: “Ik ben blij dat ik André heb kunnen helpen. Niet alleen met het verstrekken van een hypotheek, maar om hem te begeleiden naar de toekomst toe. Het is best een grote stap om te besluiten hoe je je oude dag (financieel) inricht. Andrés koopt een plek waar hij echt oud kan worden. Een voorbeeld als dit stimuleert ons om te blijven kijken naar de toekomst van de klant."

Ook klanten die niet zo goed vooruitdenken als André, aldus Frank. "We proberen ze toekomstgericht te laten kijken naar hun leven, wat het werk ook leuk maakt. Dat stopt niet bij financieel advies. Niet gehaast werken dus, maar echt advies kunnen geven, werpt zijn vruchten af voor de onderlinge verstandhouding. Gisteren stuurde André nog de foto's van zijn nieuwe keuken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.”

Aegon Nederland en a.s.r. gaan samen verder Aegon Schade is nu onderdeel van a.s.r. Het samengaan met a.s.r. biedt schaalvoordelen; zo kunnen zij hun klanten en adviseurs een groter productaanbod en betere dienstverlening aanbieden.

Dit artikel is gesponsord door Aegon .