AMpodcast De Assurantieclub over schadepreventie: 'Adviseur, pak de regie'

Voorkomen is beter dan genezen. Daar heeft het onderwerp van de nieuwste aflevering van De Assurantieclub alles mee te maken. We gaan het ditmaal in de podcast namelijk hebben over schadepreventie. Vooral met de komst van nieuwe risico's in combinatie met verzekerbaarheid is dit onderwerp relevanter dan ooit.