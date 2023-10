Professioneel de kroeg in tijdens AMdag: AM Insights Café is terug

Het AM Insights Café tijdens AM Next Level was een groot succes. Reden om dit jaar weer professioneel de kroeg in te duiken voor mooie gesprekken en een goede dosis gezelligheid. In het café zijn de hele dag door inspirerende sessies gepland, zo vertelt Y.digital over de kracht van AI voor digitale transformatie en gaan we in gesprek met AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest.

Het AM Insights Café is waar het op 28 november in DeFabrique allemaal begint. Hier wordt om 10:30 uur het startschot voor de AMdag gegeven. Wat volgt is het gevarieerde programma hieronder.

10:35 uur - Revolutie in taal: de kracht van AI voor digitale transformatie

Bijna een jaar na de introductie van generative AI, waaronder ChatGPT, vragen nog maar weinig mensen zich af wat het is. De vraag is nu vooral hoe de financiële sector dit kan gebruiken om waarde te genereren voor hun klanten, partners en de interne organisatie. Carla Verwijmeren en Nina Gonzalez van Y.digital nemen je mee door een concrete, veelbelovende use case .

11:10 uur - Ik weet je wachtwoord

Je koopt iets op Marktplaats en even later wordt je bankrekening geplunderd; je slimme thermostaat is gegijzeld en zolang je niet betaalt blijft het 37 graden in je huis; je gloednieuwe beveiligingscamera zegt opeens ‘suck my dick’ tegen je. Het internet is een wereld vol mogelijkheden – ook voor criminelen. Het zijn griezelige, maar ook verbluffende verhalen. Met gevaren waar je je tegen kunt beschermen. Hoe? Daar weet techjournalist Daniël Verlaan alles van.

12:05 uur - Verandering en brein

Ayca Szapora neemt je mee in de wondere werking van het brein en laat je de trucjes zien die je hersenen met je uithalen. Ze legt uit wat de meest effectieve manier is om te communiceren, hoe je verbinding kunt maken en hoe je kunt veranderen.

12:55 uur - Pauze

13:30 uur - Waarde van advies en risicomanagement

Door Eva van Veen, senior manager Expertise, Risicodeskundigheid & Speciale Zaken (fraude) bij Achmea, en Maarten Vugts, manager Risicodeskundigheid bij Achmea.

14:10 uur - In gesprek met Laura van Geest

14:40 uur - Goed werkgeverschap diensten

Door Harry van der Zwan, directeur Business Partners bij Nationale-Nederlanden.

15:15 uur - De allergrootste dreiging vandaag de dag in het digitale domein is een ransomware aanval

Is jouw organisatie al goed beveiligd? Heb je de juiste maatregelen getroffen of wil je meer informatie om de benodigde stappen te kunnen nemen? Pim Takkenberg, algemeen directeur bij cybersecurity bedrijf Northwave, vertelt wat de impact is van een ransomware aanval én wat je er voortijdig al aan kunt doen.

15:55 uur - U en ASR: vol ambitie

Sinds juli van dit jaar is de samenvoeging van ASR en Aegon Nederland een feit. Wat zijn de ambities van ASR en belangrijker, wat betekent het nieuwe ASR voor haar belangrijkste business partner: de financieel adviseur? Onder leiding van Boudewijn van Uden hoort u het uit de eerste hand in een gesprek met Ingrid de Swart en Willem van den Berg. En we beloven u: met niet meer dan drie slides.

16:45 uur - Dirk Scheringa blikt terug

Jarenlang drukte hij een stevig stempel op de financiële dienstverlening. Tot plotseling alles voorbij was. We zijn inmiddels vijftien jaar verder na de ineenstorting van zijn imperium. In het hol van de leeuw blikt Dirk Scheringa terug op de rise and fall van zijn DSB.