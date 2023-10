AMdag 2023: inspirerend event zoekt avontuurlijke bezoekers

Een circus, de jungle en twee arena's - wat 't met AMdag 2023 te maken heeft? Hét evenement voor verzekeraars en onafhankelijke financiële adviseurs blijft verrassen. Het draait allemaal om inspiratie, innovatie én het lef om samen anders naar de branche te kijken. Durf jij 't aan?

Op 28 november 2023 gaan we tijdens AMdag op blind date en zelfs professioneel de kroeg in. Ontdek AM Insights Café , First Dates en de TED Talk arena’s , innovatieve programmaonderdelen die zorgen voor vernieuwde inspiratie tijdens AMdag!

Uitgelichte sprekers:

Dé onmisbare ontmoetingsplek voor de branche

Zoals elk jaar draait AMdag om méér dan het programma. Het is dé plek waar jij met andere professionals uit de branche samenkomt, samen deelt en samen speelt om de een-tweetjes tot stand te brengen die de markt vooruit helpen — het niet te missen evenement als jij deel uitmaakt van de toekomst.

