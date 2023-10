Impact hogere rente studieschuld op hypotheek: 'In hoek waar de klappen vallen'

Grote verontwaardiging onder studenten en (net-)afgestudeerden toen DUO vorige week bekendmaakten dat de rente op studieschulden in 2024 ruim vijfmaal hoger is dan in 2023. Hun kansen op het kunnen kopen van een huis waren al niet hoog, maar dalen hiermee tot het nulpunt, klinkt het geregeld. Maar hoe groot is de impact van die rentewijziging op de leencapaciteit dan?