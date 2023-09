4 kwesties voor ministerie van Financiën rond wijzigen leennormen voor 2024

Negentien openbare reacties zijn er binnengekomen op de internetconsultatie over het wijzigen van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet 2024. Welke wijzigingen er uiteindelijk worden doorgevoerd in de leennormen voor het aankomende jaar moet natuurlijk nog maar blijken. Wel zagen we een aantal terugkerende kwesties waar het ministerie van Financiën mee aan de slag kan. We bespreken er vier.