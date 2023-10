De mores van de hypotheekadviseur ontleed: van principieel tot minimaal moreel

Binnen het hypotheekadvies zijn er grofweg drie type adviseurs te onderscheiden, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Jelle van Baardewijk: de principiële, de morele en de minimaal morele adviseur. De cultuurfilosoof, docent Maatschappelijke Bestuurskunde aan de VU en lector Bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam gaat in op deze allereerste studie naar de mores van de hypotheekadviseur, Ook belden we even aan bij hypotheek-adviesformule Viisi, die uitgebreid medewerking verleende aan het onderzoek van Van Baardewijk.