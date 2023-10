ING: 'Starters kunnen koopwoning beter betalen, maar lasten zijn nog historisch hoog'

In het derde kwartaal van 2023 zijn starters gemiddeld 30,4 procent van hun besteedbare inkomen kwijt aan de netto hypotheeklasten in het eerste jaar van de aankoop van een huis. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het nog om 31,8 procent. Dit blijkt uit cijfers van ING Research. Oorzaken van de verbetering komt door de sterke loongroei en de gedaalde huizenprijzen. De kleine verbetering volgt na een jarenlange verslechtering van de betaalbaarheid.