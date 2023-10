Kwart Nederlanders achteraf ontevreden over gemaakte keuzes tijdens afsluiten hypotheek

Een kwart van de Nederlandse huiseigenaren had met de kennis van nu toch andere keuzes gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek. Meer dan de helft van deze Nederlanders twijfelt achteraf of zij wel de juiste rentevasteperiode hebben gekozen. Dat en meer blijkt uit onderzoek van MUNT Hypotheken onder 1500 Nederlanders waarvan het overgrote deel in het bezit is van een koopwoning.