Achmea Bank en ASR verlengen samenwerking op hypotheekgebied

Achmea Bank en ASR verlengen hun samenwerking op hypotheekgebied met nog eens drie jaar. Gedurende deze periode neemt Achmea Bank maandelijks nieuw afgesloten hypotheken met een korte rentevaste periode over van ASR, tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar. In de nieuwe overeenkomst treedt Aegon Asset Management op als relatiebeheerder. De overname heeft geen gevolgen voor klanten in deze portefeuille.