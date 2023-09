Woningmarkt trekt aan; meer hypotheekaanvragen in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2023 is het aantal hypotheekaanvragen door starters en doorstromers op hetzelfde niveau gebleven als het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van Ingage Franchise, moederbedrijf van onder andere De Hypotheekshop. In het derde kwartaal ging het om een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal ging het om een stijging van 1,2 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal. In veel delen van Nederland is het weer gebruikelijker om boven de vraagprijs te bieden en/of zonder ontbindende voorwaarden te kopen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 zijn de huizenprijzen per saldo 6,1 procentpunt gedaald.