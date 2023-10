Achmea Rechtsbijstand klungelt met advies in kwestie illegale onderhuur

Stichting Achmea Rechtsbijstand is de mist ingegaan met advies aan een vrouw die haar huis moest verlaten vanwege illegale onderhuur. De medewerkster had niet door dat de klant in een onzelfstandige woning verbleef en bracht het verkeerde advies uit. Daardoor was de vrouw onterecht in de veronderstelling dat zij aanspraak kon maken op huurbescherming.