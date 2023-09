Obvion mag bouwdepotfraudeur in registers niet met wietteelt associëren

Obvion moet de alle registraties over een klant uit de frauderegisters verwijderen die betrekking hebben op een wietplantage. Wel mogen de persoongegevens in de registers blijven staan voor zover die betrekking hebben op de in 2011 gepleegde bouwdepotfraude.