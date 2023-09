Klaverblad focust op serviceverlening voor de mkb-ondernemer die dat stapje extra zet

'Ondernemers in de winkelstraat' en 'mensen die met hun handen werken'. Op deze twee doelgroepen richt Klaverblad zich met haar pakket mkb-verzekeringen. We vragen Peter Paul Barth, algemeen directeur, naar het hoe en waarom.

Peter Paul Barth: “Met onze verzekeringen helpen we al heel lang ondernemers. In 1850 begon het met boeren die op zoek waren naar de mogelijkheid om hun spullen te verzekeren, zodat ze niet in één keer kwijt zouden raken waar ze jaren hard voor hadden gewerkt. Nog steeds zijn we er voor de ondernemer die zich met hart en ziel inzet om van zijn bedrijf een succes te maken, ook in het mkb.”

Daarmee zijn mkb-verzekeringen dus niet nieuw bij Klaverblad . Wel nieuw is de focus op een bepaalde groep mkb’ers. Dat is ‘de ondernemer in de winkelstraat’, denk aan de kapper, fietsenmaker, bakker of lunchroom. Op deze groep richt Klaverblad zich naast de ‘mensen die met hun handen werken’, zoals het klusbedrijf, de schilder en de loodgieter. Onze mkb-verzekeringen sluiten perfect aan bij de behoeften en kenmerken van deze ondernemers.

Dat stapje extra zetten

Barth: “We zijn er voor kleine ondernemers, tot 25 medewerkers. Ondernemers die het beste willen voor hun klant en uitblinken in service. Die net even dat stapje extra zetten voor hun klant." Als voorbeeld noemt hij de de bakker die op weg naar huis nog even een brood aflevert bij zijn zieke klant. "Qua mentaliteit passen zulke ondernemers heel goed bij ons. Zo’n goede service willen wij als adviseur ook bieden bij onze mkb-verzekeringen." Dat Klaverblad dat goed doet, blijkt uit onderzoeken als de IG&H Performance Monitor. Barth: "En we horen ook vaak van adviseurs zelf dat ze onze dienstverlening heel prettig vinden.”

Maatwerk binnen twee dagen

Dit niveau van serviceverlening biedt de verzekeraar in het hele proces, vervolgt de algemeen directeur. Een offerte aanvragen is makkelijk via de offertetool en is bovendien voor bijna alle soorten mkb-bedrijven mogelijk. "Dan is er direct een offerte voor de klant beschikbaar. Is meer maatwerk nodig? Dan beloven we binnen twee werkdagen een offerte op maat. Het klinkt heel gewoon, maar we horen van veel adviseurs dat dit tegenwoordig best bijzonder is." Ook in de acceptatie gaat Klaverblad een stapje verder. "We doen altijd een waardebepaling bij het verzekeren van een bedrijfspand, zodat de klant niet onderverzekerd is. En in bijna alle gevallen ook een inspectie. Zo krijgt de klant vooraf een beter beeld van zijn risico’s en het voorkomt problemen achteraf."

Wie belt, krijgt een mkb-specialist aan de lijn die de ondernemer persoonlijk te woord staat. “We zorgen ervoor dat we de vakkennis in huis hebben, waarmee we het verschil kunnen maken”, aldus Barth. “Onze mkb-specialisten denken mee over een oplossing als een klant iets anders dan ‘standaard’ nodig heeft. Ze hebben het mandaat om zelf een beslissing te nemen over acceptatie. Ook bij schade kunnen we snel handelen, zodat de ondernemer weer door kan met dat wat hij het liefste doet en het beste kan: ondernemen.”

Advies een must voor het mkb

Omdat hij zich het liefst bezig houdt met zijn bedrijf en zijn klanten, heeft een mkb-ondernemer zeker behoefte aan advies, denkt Barth. “Hij of zij laat verzekeringen graag over aan de expert, de verzekeringsadviseur. Bovendien overzien de meeste ondernemers de risico’s zelf niet goed en dat maakt een goed advies noodzakelijk. Onze mkb-verzekeringen zijn daarom exclusief verkrijgbaar via de adviseur."

Hij ziet dat de verzekeringsadviseur met wie ze graag samenwerken, zelf ook zo’n ondernemer is die net dat stapje extra zet voor zijn klant. "We investeren in het samenwerken en gaan het gesprek aan om samen te zoeken naar wat er nodig is om de klant optimaal te bedienen.”

