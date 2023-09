Jeroen Kerkhof (Zeker Zakelijk): BAVAM-polis geeft een stuk rust

Jeroen Kerkhof (42), directeur-eigenaar van Zeker Zakelijk, zit al 23 jaar in het vak. Met zijn advieskantoor inventariseert hij risico's voor ondernemingen en brengt deze indien nodig onder bij verzekeraars. De BAVAM-polis heeft hij ooit aangesproken bij een dreigend geschil. "Toen besefte ik hoe mijn klanten zich kunnen voelen."

“Op mijn 18 e ben ik begonnen bij ING – toen nog Postbank – op de afdeling verzekeringen. Ik vond het zo leuk, dat ik altijd in de verzekeringen ben blijven werken: ING, Zwitserleven, Reaal en daarna bij diverse verzekeringsadviseurs. Op de kop af tien jaar geleden zette ik met twee vennoten Zeker Zakelijk op. De vennoten stapten er twee jaar geleden uit en ik ben alleen verder gegaan met één personeelslid, hier in Amsterdam-Oost. Met Zeker Zakelijk bedien ik bedrijven met (advies over) schadeverzekeringen, en de ondernemers erachter met hun privé-verzekeringen, levensverzekeringen en oudedagsvoorziening.

“Verzekeringen zijn een noodzakelijk kwaad. Of je betaalt voor niks, of je hebt ze nodig, en dan zit je meestal in een onprettige situatie. Ik probeer steeds naast mijn klanten te staan en ze zoveel mogelijk te ondersteunen. Om hen een goede verzekeringsoplossing aan te kunnen bieden, of ze zo prettig mogelijk door een schadeproces heen te leiden. Dát is waar ik energie van krijg.”

Mond-tot-mond

“Adverteren doe ik eigenlijk niet. Van oudsher komen de klanten binnen via mond-tot-mondreclame. Dat komt doordat ik veel maatwerkoplossingen bied. Bekend is dat Nederlandse verzekeraars zich steeds meer terugtrekken uit de markt als het gaat om afwijkende risico’s. Wat niet standaard is, wordt lastig. Ik werk dus steeds vaker met buitenlandse partijen die op de Nederlandse markt actief zijn. Als ik iemand heb geholpen met een lastig verzekerbaar risico, of een complexe schade, dan wordt dat vaak doorverteld."

“Neem bijvoorbeeld koeriersbedrijven. Vanwege de schadelast hebben veel verzekeraars zich uit die markt teruggetrokken, en ook vanwege de jonge leeftijd van de bestuurders kan dit lastig verzekerbaar zijn. Die bedrijven breng ik vaak onder bij Voogd en Voogd of de Vereende. Koeriers onderling praten ook, dus mijn koeriersportefeuille groeit.”

Ik voelde me zoals mijn klanten zich kunnen voelen. En dan is het héél fijn dat er bij de BAVAM iemand is die naar je luistert en met wie je kan sparren”

Meerdere rode vlaggen

“Ander voorbeeld: laatst moest ik een schadeverzekering verzorgen voor een influencer. Zij laat haar eigen kledinglijn produceren, onder eigen label, buiten de EU. En dertig procent van haar omzet haalt ze uit de VS en Canada. Deze feiten alleen al leveren meerdere rode vlaggen op bij Nederlandse verzekeraars. Het is erg lastig om dat ergens onder te brengen, onder andere vanwege de claimcultuur in de VS. Zulke polissen zijn echt maatwerk.”

Nicheproduct

“De BAVAM-polis heb ik al sinds onze oprichting. Destijds hebben mijn vennoten voor de BAVAM gekozen, omdat het aanbod voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor verzekeringsadviseurs beperkt was. En als het goed gaat, waarom zou je dan naar een ander gaan? Ze zijn er puur voor de verzekeringsadviseur, het is een nicheproduct. En zo groot zijn de premieverschillen met andere verzekeraars niet."

“Toen mijn vennoten eruit stapten, veranderde onder andere de rechtsvorm van v.o.f. naar eenmanszaak. Hiermee verandert ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij je zowel dekking voor de oude onderneming (uitlooprisico) als de nieuwe onderneming wilt. De acceptanten van de BAVAM hebben me daar prima bij geholpen. Dan zit je ineens op de stoel van de klant.”

Goed afgelopen

“Ik heb nog nooit een zaak bij ze gehad. Maar vorig jaar heb ik wel contact met ze opgenomen. Een klant van ons had schade, en het leek er even op dat hij onderverzekerd was. Hoewel ik hem meermalen had gerappelleerd om naar zijn polis te kijken, was dat zonder resultaat gebleven.”

“Toen voelde ik me zoals mijn klanten zich kunnen voelen. En dan is het héél fijn dat er bij de BAVAM iemand is die naar je luistert en met wie je kan sparren. Uiteindelijk is de zaak goed afgelopen, er is geen klacht ingediend. Maar de wetenschap dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, geeft dan echt een stuk rust.”