Geen lovers, maar tweeling: ASR draagt geen schuld aan late afwijzing

In december vorig jaar wees ASR de hypotheekaanvraag van twee consumenten af. De reden: ze zijn geen partners, maar een tweeling. Zulke aanvragen accepteert ASR niet. Daar was de geldverstrekker echter rijkelijk laat mee, vinden de broers. Omdat ze te elfder ure nog op zoek moesten naar een andere aanbieder, hebben ze naar eigen zeggen 15.000 euro schade geleden. Maar volgens Kifid heeft ASR niets fout gedaan. Over de hypotheekadviseur is voor zover bekend niet geklaagd.