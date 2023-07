Predikant wil vaker hypotheekadvies, want de pastorie is niet meer heilig

Het huis van de Heer blijft staan waar het staat, maar de woning van de predikant bevindt zich steeds vaker ergens anders. Niet meer naast de kerk, maar vaak in een nabijgelegen gemeente. Met eigen geld gekocht, in plaats van in bruikleen. Geurt van Kooten heeft de woonsituatie van de predikant de afgelopen jaren zien veranderen. Met Van Kooten Financiële Raadgevers staat hij hen gericht bij. Nuchter: "Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld, maar je moet toch wel weten waar je het over heb". Over pastorieën, traktementen en emeritaat.