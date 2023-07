Met z'n tweeën in de VvE en de VvE volledig aansprakelijk stellen: het kan

Een pand in Rotterdam is opgedeeld in twee appartementen. De beide eigenaren hebben samen een VvE voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Na een lekkage ontstaat er waterschade aan de laminaatvloer in één van de twee appartementen. De eigenaar stelt de VvE aansprakelijk. Verzekeraar Interpolis wil maar de helft vergoeden, maar wordt teruggefloten door Kifid.