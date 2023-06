Fitrex: innovatieve partner in geïntegreerde taxatieoplossingen

In deze tijd van digitale transformatie, waarin verandering en ontwikkeling de norm zijn, is het cruciaal voor financieel adviseurs om een solide en betrouwbare partner aan hun zijde te hebben. Een partner die boven het standaardaanbod uitstijgt en inziet dat de behoeften van zowel de adviseur als de klant breder zijn dan alleen taxatie. Fitrex, gelanceerd in 2008 door Mike Runderkamp en Maurice Walst, heeft zich met klantgerichte ontwikkeling stevig genesteld in de Nederlandse financiële sector. De gedeeltelijke overname door de Volksbank in 2021 heeft deze positie alleen maar verder in de markt verankerd.

One-stop-shop

Fitrex onderscheidt zich van andere spelers op de markt door een uitgebreid netwerk. Het bedrijf werkt samen met 400 onafhankelijke taxateurs en 200 bouwtechnisch specialisten door heel Nederland. Het taxatieplatform heeft een landelijke dekking, waardoor financieel adviseurs op één centrale plaats een breed scala aan producten en diensten voor hun klanten regelen. "Het is altijd ons doel geweest om onze klant een one-stopshop te bieden, waar snelheid, kwaliteit en concurrerende prijzen belangrijk zijn. Zelfs toen de woningmarkt volledig op z'n kop stond, konden we alle adviseurs bedienen met aantrekkelijke doorlooptijden", aldus Runderkamp.

Maar het blijft niet alleen bij taxaties. "We denken altijd met de klant mee en dat betekent dat we inmiddels veel meer te bieden hebben dan enkel taxaties. Ons aanbod bestaat nu ook uit bouwtechnische keuringen, bankgaranties, verduurzamingsadviezen en energielabels. Doordat deze losse producten via ons portaal door de adviseur eenvoudig gekoppeld kunnen worden, brengen we helderheid en snelheid in het proces", aldus Walst.

Hybride taxaties

"Taxaties zijn in de basis mensenwerk. Een datamodel kan niet beoordelen of iemand een dakkapel heeft geplaatst of dat er een uitbouw is gerealiseerd. Toch neemt de vraag naar desktoptaxaties sterk toe en daar willen wij ook graag ons steentje aan bijdragen", zo vertelt Runderkamp. "We bieden sinds kort ook hybride taxaties aan, waarbij de taxateur een modelmatige opzet ontvangt en daarop akkoord moet geven. Voor standaard woningen en lage financieringen een prima oplossing. Al is het maar omdat de consument hierdoor een fractie van de prijs betaalt en het risico laag blijft."

Wetgeving loopt achterop

Dit betekent niet dat de voorkeur van de oprichters automatisch uitgaat naar het uitvoeren van deze desktoptaxaties. "De afgelopen tien jaar zijn taxatierapporten in prijs meer dan verdubbeld. Dit heeft banken ertoe aangezet om naar alternatieven te kijken, maar de wet- en regelgeving loopt achterop. Hierdoor delft de fysiek taxateur het onderspit, omdat het speelveld ontzettend ongelijk wordt gemaakt. Wij bieden de hybride vorm aan, maar zijn absoluut een voorstander van versoepeling van het rapportmodel. Het verschil tussen regulier en datagedreven wordt dan kleiner én de tarieven worden gedrukt, waardoor banken hopelijk meer voorkeur zullen geven aan de reguliere taxatie", aldus Runderkamp.

Creatiever geworden

Ondanks uitdagingen op de markt, zoals de stijgende rente en het dalend aantal oversluitingen, is Fitrex in staat geweest om te innoveren en tegen de markt in te groeien. Walst beaamt dit: "Doordat de rente in een jaar tijd is verviervoudigd, is het aantal oversluitingen ingezakt. Hierdoor is 40% van de markt weggevallen, waardoor we noodgedwongen creatiever zijn geworden. We hebben pilots opgezet voor bijzonder beheer taxaties, waar we inmiddels specialist in zijn, en zien een toename in de vraag naar verduurzamingsrapportages. Ook doen energielabels het goed, aangezien dit in toenemende mate impact heeft op onder andere je eigenwoningforfait."

Mike Runderkamp (links op de foto) en Maurice Walst van Fitrex hebben sinds 2008 een stevige reputatie opgebouwd in de Nederlandse financiële sector.

Samenwerking Volksbank

De intensieve samenwerking met de Volksbank heeft bijgedragen aan de groei van Fitrex. Het platform wordt nu gebruikt door verschillende merken van de Volksbank; SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. Volgens Runderkamp zorgt dit voor een flinke verandering: "Alleen SNS heeft al circa 200 winkels en dat aantal groeit maandelijks. Dit is voor ons een game-changer en voor de Volksbank een manier om dichter bij de klant te staan."

Taxatie Management Systeem

Voor financieel adviseurs is het Taxatie Management Systeem een verademing. Door het grote marktaandeel heeft Fitrex slagkracht en hierdoor lopen ze absoluut voor op de concurrenten, aldus Walst: "Ons systeem heeft koppelingen met partijen als de Nationale Waarborg, Calcasa en de NWWI. In hypotheeksoftwarepakketten zit Fitrex geïntegreerd en binnen 24 uur staat een taxateur of bouwkundig specialist op de gewenste locatie. Daarbij werken de gestandaardiseerde werkwijze en tarieven voor de eindgebruiker verhelderend, waarbij de enige variabele een leadvergoeding voor de adviseur is."

Nieuwe producten

Walst en Runderkamp benadrukken dat ze nog steeds alle marktpartijen bedienen. Niet alleen de vier merken van de Volksbank, maar ook alle andere banken en hypotheekadviseurs. "We zijn een compleet zelfstandig kantoor, want we zijn niet opgegaan in de Volksbank. Wel zijn we ontzettend content met de synergievoordelen die de gedeeltelijke overname door de Volksbank met zich meebrengt. We hebben alle AVG-contracten netjes op orde, de beveiliging van onze systemen was nog nooit zo strak en we hebben een team juristen achter ons staan. Door de professionaliseringsslag lanceren we binnenkort nieuwe producten, zoals de notarisservice en uitbreiding van de duurzaamheidsadvisering."

