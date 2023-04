Langere looptijd én verduurzaming voor betaalbare maandlasten starters

“Een looptijd van 30 jaar is ooit gebaseerd op onze pensioenleeftijd. Ondertussen leven we langer en werken we langer door. Waarom zou je dan niet meer tijd nemen om je hypotheek af te lossen?” vindt Neriman Polat, manager Funding & Distributie Hypotheken bij a.s.r.

“Als je de aflossing over een langere periode uitsmeert, worden de maandlasten lager. De Startershypotheek van a.s.r. heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een looptijd tussen de 30 tot maximaal 40 jaar. Deze hypotheek werkt als een annuïteitenhypotheek, maar met een langere looptijd. Groot voordeel van de Startershypotheek is dat je aflost en daardoor recht houdt op renteaftrek gedurende de eerste 30 jaar van de looptijd. Doordat je bij een looptijd van 40 jaar langer rente betaalt zijn de totale kosten over de hele looptijd echter wel hoger.”

Niet prijsopdrijvend

“Starters kunnen met deze hypotheek niet meer lenen en dat is maar goed ook,” legt Neriman uit. “Meer lenen werkt prijsopdrijvend en daar helpen we niemand mee, ook starters niet. Met de Startershypotheek bieden we wel een extra keuze voor starters die men mee kan nemen in het advies.” En is de extra financiële ruimte niet meer nodig? Dan kan de looptijd van de startershypotheek eenmalig worden aangepast, bijvoorbeeld naar 30 jaar. Ook kan er, net als bij de reguliere WelThuis Hypotheek, elk jaar 15% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij worden afgelost.

Ook energielasten omlaag

Naast de hypotheeklasten vormen de energielasten een belangrijk onderdeel van de maandlasten. “Heeft de woning nog geen A++ label? Dan zijn er meestal extra maatregelen mogelijk om te verduurzamen en daardoor de energierekening te verlagen”, aldus Neriman Polat. “Bij de Startershypotheek kan verduurzaming worden meegefinancierd tot maximaal 106% van de woningwaarde. Dit kan door het bijsluiten van de Verduurzamingshypotheek, die een looptijd heeft van 15 jaar. Wanneer men de maandlasten zo laag mogelijk houden, kan er bij a.s.r. ook gekozen worden voor EBB of EBV met een looptijd die gelijk is aan die van de Startershypotheek. Ook de aflossing van de verduurzamingslening wordt dan over 40 jaar uitgesmeerd, waardoor ook van dat leningdeel de maandlasten lager worden. Voor EBB en EBV geldt alleen niet het speciale rentetarief dat wel geldt voor de Verduurzamingshypotheek.”

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.