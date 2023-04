‘Hoe ver ben je met de stukken?’ Te weinig urgentie bij stijgende rente

Een Noord-Hollandse hypotheekadviseur heeft zijn zorgplicht geschonden omdat hij slecht communiceerde over de deadline van een renteaanbod. Toen zijn klanten die deadline niet haalden, was de rente gestegen en toonde Lloyds Bank geen clementie. Volgens Kifid ligt de schuld voor twee derde bij de adviseur en voor een derde bij de klant. De schade is geschat op 9.000 euro.