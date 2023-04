Over een week is het zover: AMhypotheken 2023 in AMAZE Amsterdam!

Nu de grootste gekte op de woningmarkt overduidelijk achter ons ligt, ontstaat er ruimte. Om te reflecteren, de blik weer verder vooruit te werpen, een weloverwogen mening te vormen op thema’s die spelen in de branche. Kortom: AMhypotheken 2023 komt als geroepen!

Meer over AMhypotheken 2023 Lees alles over het event op de website.

Gespreksleider Ebru Umar zelf ook uitgesproken

De afgelopen weken ging AM in gesprek met sprekers en prominenten die op dinsdag 18 april aanwezig zullen zijn op het evenement. Zo is colmunist, vastgoedbelegger en hoofdredacteur van platform Overwaar.de Ebru Umar moderator tijdens AMhypotheken, maar ze heeft zelf óók een uitgesproken mening.

Onder meer over het woningmarktbeleid en de – in haar ogen – misplaatste verontwaardiging rondom overbieden. In die gekte speelt de hypotheekadviseur voor haarzelf nog amper een rol. “Een taxateur en mijn eigen gezonde verstand zijn voor mij veel belangrijker.”

Zelfverklaard huisjesmelker ziet woningmarkt somber in

Umar gaat tijdens AMhypotheken in gesprek met financieel journalist en zelfverklaard huisjesmelker Hans de Geus. Die ziet het somber in voor de woningmarkt. Wil die weer in beweging komen, dan zijn rigoureuze maatregelen nodig, schat hij in.

Gemeenten en (bouw)bedrijven moeten verliezen nemen op hun peperdure grondposities, terwijl rechtszaken dreigen om de regulering van een groot deel van de middenhuur mee aan te vechten. Boosdoener: de eerdere deregulering. “Dat had nooit moeten gebeuren. Nu is de woningmarkt een loterij geworden, waar sommigen er nog veel beter voorstaan en anderen failliet gaan.”

Drieluik richting AMhypotheken: branche in beweging

In het in maart gepubliceerde drieluik richting AMhypotheken gingen Paul Staps (Florius), Stefan de Groot (RaboResearch) en Paul Bänziger (Achmea) uitgebreid in op drie prangende thema’s: de (ver)huurmarkt , het woningmarktbeleid en de toekomst van het hypotheekadvies.

Thema’s die ongetwijfeld ook voorbij zullen komen tijdens AMhypotheken 2023, waar ook wielrenprof en -ploegbaas Bas Tietema zal spreken, over het omzetten van tegenslagen in kansen. “De traditionele hypotheekadviseur heeft geen toekomst.”

AMhypotheken 2023, een hele ervaring

Naast het diner en het inhoudelijke event is er in AMAZE ook een hele experience tour voor alle genodigden georganiseerd. Licht, geluid, video en special effects stomen de aanwezigen klaar en maken van AMhypotheken al met al een hele ervaring.

Benieuwd naar de tour? Wil je deelnemen aan de discussie? Meld je dan aan voor het evenement. We zien je graag op 18 april in Amsterdam!