Rondetafel AMhypotheken (2/3): 'Senioren moeten verhuren aan volgende generatie'

De huurmarkt, een thema waar de deelnemers aan het rondetafelgesprek eerder uitgebreid op in gingen , staat momenteel volop in de schijnwerpers. Met dank aan Den Haag, dat onder meer de middenhuurders toenemend wil beschermen tegen oplopende huurprijzen.

Stikstofdossier

Tegelijkertijd blijft het stikstofdossier als het zwaard van Damocles boven de nieuwbouwmarkt hangen. Duidelijkheid op dat gebied is noodzakelijk, om te voorkomen dat de nieuwbouwtrein die al langzamer rijdt dan gehoopt, uiteindelijk helemaal stilvalt. En daarmee de woningprijzen en -schaarste opdrijft.

Stefan Groot (Rabobank): “Door die schaarste zal de markt voor bestaande woningen in 2024 juist wel weer aantrekken. Maar voor de doorstroming vormt het lage aantal nieuwbouwwoningen wel echt een bedreiging.”

Seniorenwoningen sleutelcomponent

Want men wil alle senioren wel uit die veel te grote gezinswoningen hebben, maar waar moeten ze dan heen? Paul Staps (Florius) denkt dat er geen onwil is: “We stonden anderhalf jaar geleden op de Dutch Design Week, en daar spraken we veel ouderen die aangaven dat ze zich schuldig voelen omdat ze zelf in een groot huis wonen, terwijl hun kinderen of kleinkinderen geen woning kunnen kopen.”

Hoewel volgens Paul Bänziger (Achmea) die jongeren zich het recht op een woning ook wel héél snel toe-eigenen. “Ik hoorde laatst tijdens een woonprotest dat een 22-jarige jongen vond dat hij wel ‘recht had’ op een eigen koopwoning. Dat stuit me ook weleens tegen de borst.” Groot beaamt dat. “Zo jong al denken dat je moet kopen is helemaal niet gezond. Juist op die leeftijd, tussen je twintigste en dertigste, heb je vaak flexibiliteit nodig.”

Ze hebben inmiddels de hypotheek ‘vrij’, zie ze dan maar eens te verleiden om te verhuizen naar een huur-appartement waar ze zevenhonderd, achthonderd of duizend euro per maand voor moeten betalen. Dat tikt dan wel weer flink aan

Spreiden de oplossing?

Maar op dit moment moeten hypotheekadviseurs ook geregeld ‘nee’ verkopen aan een gezin met twee prima inkomens. Wat is dan het devies? ‘Bouwen, bouwen, bouwen?’ Staps: “Nee, niet alleen maar nieuwe huizen bouwen; we moeten de woningvoorraad veel beter gaan benutten. Dus ook woningen splitsen, bovenop bestaande bouw woonlagen toevoegen. Kantoren ombouwen tot woningen. De crux zit ‘m echt in het op gang brengen van de doorstroming.”

Bänziger: “Zou spreiding niet ook een oplossing kunnen zijn? In Amsterdam moet je 25 jaar staan ingeschreven om een huurwoning te kunnen bemachtigen. Maar mijn vier dochters hadden in Limburg binnen no time een koop- of huurwoning. Met al dat thuiswerken is het toch veel eenvoudiger de Randstad te verlaten en in de minder dichtbevolkte gebieden te gaan wonen?”

Om die spreiding te kunnen realiseren, haalt Staps nog wel een gevoelig punt aan: dan zullen de lokale voorzieningen wel op orde moeten blijven. “Nu verdwijnen al busverbindingen tussen steden en dorpen en tussen dorpen onderling. Behoud je die voorzieningen, dan denk ik dat veel mensen best bereid zijn om te verhuizen.” Bänziger ziet het op dat vlak somber in. “Op dit moment beweegt die trend compleet de verkeerde kant op, naar minder lokale voorzieningen.”

Senioren in beweging krijgen

Wat ook niet helpt om die beweging op gang te brengen, is dat senioren het gevoel hebben ‘gratis’ te wonen. Bänziger: “Ze hebben inmiddels de hypotheek ‘vrij’, zie ze dan maar eens te verleiden om te verhuizen naar een huurappartement waar ze zevenhonderd, achthonderd of duizend euro per maand voor moeten betalen. Dat tikt dan wel weer flink aan.”

Terwijl ze tegelijkertijd afscheid moeten nemen van een woning waar ze vaak al decennia wonen en waar bijvoorbeeld de kinderen zijn opgegroeid. “Daar is wel een oplossing voor te bedenken. Waarbij je je woning in eigendom houdt, je zelf kunt verhuizen naar een aangepaste woning en als particuliere eigenaar het huis in eerste instantie verhuurt aan diegene die ‘m het hardst nodig hebben”, betoogt Bänziger. Gevoelsmatig een eenvoudigere stap, doordat de woning vooralsnog in eigendom blijft.

Staps: “Die beweging wil je inderdaad op gang brengen. Maar daar zul je als hypotheekadviseur hoe dan ook het gesprek over aan moeten gaan. Met de grootste gekte achter de rug, kan je dat nu ook gemakkelijk doen.”

Wat we in de branche vooral nodig hebben is inspiratie. Voorbeelden die aantonen wat er wél kan. Maar als financiers hebben we ook nog wel wat werk te verzetten hoor. We zeggen zelf namelijk ook nog niet zo gemakkelijk: ‘dat financieren we wel’

Wie pakt de regie op?

De ambities van het kabinet, in aantallen woningen en afspraken met provincies, zijn groot. Maar een cruciaal onderdeel waar het momenteel nog aan ontbreekt, is ondersteunend financieel beleid. Groot: “Anders dan vanaf medio jaren 90 met de Vinex-wijken. Die waren toen niet alleen de stok, maar ook de wortel. Nu ontbreekt dat perspectief. Er zijn veel ambities, terwijl de bouwkosten juist stijgen door dure arbeidskrachten en materialen. Daardoor krijgen gemeenten deze bouwopdracht helemaal niet meer rondgerekend.”

Wat Bänziger betreft is er vooral een gebrek aan regie. “We zijn in Nederland ontzettend goed om ieders individuele belang tot wet of regel te verheffen. De een eist groen, de ander parkeerplekken. Maar uiteindelijk moet er iemand de knoop doorhakken en aangeven: ‘dit belang is nu het allergrootste; zo gaan we het doen’.

Inspiratie gezocht

Staps: “Wat we in de branche vooral nodig hebben is inspiratie. Voorbeelden die aantonen wat er wél kan. Woongemeenschappen creëren in samenwerking met corporaties. De bouw van tiny houses stimuleren. Daarvoor hebben we als financiers ook nog wel wat werk te verzetten hoor. We zeggen zelf namelijk ook nog niet zo gemakkelijk: ‘dat financieren we wel’. Ik ben jaren geleden in een fabriek geweest, waar ze componenten maakten die bij elkaar een compleet huis vormen. Vanuit het risico valt daar van alles op aan te merken. ‘Onwenselijk, je tilt het huis zo op en je bent weg’. Maar dat is uiteindelijk wel de toekomst. Daar zullen we als geldverstrekkers ook flexibeler in moeten worden.”

Maandag 20 maart volgt het derde artikel in dit drieluik. Het thema dan: ‘Van een over- en afsluitmarkt naar een echte adviesmarkt’. Stay tuned dus! Deelnemen aan de discussie? Kom dan naar AMhypotheken 2023! Meld je hier aan