Ebru Umar: ‘Bizar, wooncarrière maken is verdwenen’

Ebru Umar is niet alleen columnist en hoofdredacteur van vastgoedbeleggersplatform Overwaar.de, ze bezit zelf ook verschillende woningen die ze verhuurt. De hypotheekadviseur heeft ze alleen maar nodig om de financiering te regelen, maar Umar is wel benieuwd wat de regulering van de huursector precies voor haar gaat betekenen. Ze heeft zich de afgelopen jaren sowieso flink verbaasd. Over twintigers die voor vele tonnen een huis kopen, maar ook over de verontwaardiging rondom overbieden. Umar is op 18 april de gespreksleider tijdens AMhypotheken in Amsterdam.