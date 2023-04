Els Wolters (NN): 'Wij combineren beroep van actuaris met advisering én ondernemerschap'

Sinds 2021 vormt de consultancyafdeling een groeiende flexibele interne schil van actuarissen. Manager Els Wolters vertelt: “Er ligt veel actuarieel werk bij Life & Pensions. Naast de reguliere taken gaat het vaak om ad-hoc- en projectmatige opdrachten. Dit zijn de interessante opdrachten. Bij externe inzet verdween de opgebouwde kennis bij het einde van de opdracht. Nu voeren we zelf die leuke opdrachten uit en houden we de kennis binnen.”

Afwisseling en diepgang

Bovendien maakt interne consultancy het vak aantrekkelijk voor starters én ervaren actuarissen. Andrea van Delft: “Ik heb vóór NN bij een consultancybedrijf gewerkt. Die afwisseling miste ik wel. Nu hebben we het beste van twee werelden: binnen NN werken aan verschillende projecten met verschillende mensen.”

Om veel te zien, keek ik naar een consultancybaan

Consulting helpt net afgestudeerden bovendien met hun keuze in een heel breed vakgebied. Mélanie de Looze en Jelle Schakenraad hebben econometrie gestudeerd en een Master Quantitative Finance & Actuarial Science gedaan.

“Om veel te zien, keek ik naar een consultancybaan. Maar het grote voordeel van interne consultancy is dat je binnen het bedrijf veel dieper op onderwerpen kan ingaan. Als externe krijg je namelijk niet meer informatie dan nodig is”, zegt Schakenraad.

De Looze: “Ik vond Life Insurance het leukste vak en ik heb dan ook stagegelopen bij NN. Met consulting kan ik ontdekken wat ik leuk vind en wat bij mij past.”

Groei dankzij meerwaarde

De groep zit op alle belangrijke dossiers, waaronder de implementatie van IFRS 17 en straks de invoering van de Wet toekomst pensioen. De snelle groei van drie naar nu dertien actuarissen is te danken aan de meerwaarde die de bedrijfsonderdelen ervaren.

“Ik zat op een dossier met heel weinig documentatie en een veel te ingewikkeld model. Nu ligt er een heel goed model, inclusief documentatie”, vertelt Van Delft. “Je wilt niet dat je werk een black box is. Als wij weggaan, moet iemand ons werk makkelijk kunnen overnemen”, vult De Looze aan. Schakenraad: “En als je nieuw binnenkomt bij een team, observeer je dingen en kun je collega’s aan het denken zetten.”

Groei en ondernemerschap

Wolters: “Wij proberen opdrachten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de fase waarin iemand zit en de interesses die iemand heeft. En wil iemand langer bij een bepaalde afdeling blijven? Dat kan ook.”

Je staat zelf aan het roer en kunt ook opdrachten binnenhalen

“De kansen zijn bijna oneindig. Je staat zelf aan het roer en kunt ook opdrachten binnenhalen”, zegt De Looze. Zo ben je ondernemer, maar met de voordelen van een vast dienstverband. Inclusief opleidingen, waaronder EMAS (Executive Master of Actuarial Science) en interne trainingen om de adviesvaardigheden te versterken.

Actuarissen Els Wolters, Mélanie de Looze, Andrea van Delft en Jelle Schakenraad.

Consultancybedrijf samen uitbouwen

Een ander stuk ondernemerschap is bijdragen aan de ontwikkeling van het consultancybedrijf. Vers van de pers is de uitbreiding naar Schade en Inkomen.

Wolters: “Ik heb de businesscase niet alleen gemaakt. Samen met een van onze actuarissen heb ik contact gezocht met het management van Schade en Inkomen. En de uitrol doe ik ook niet in mijn eentje.” Van Delft: “Dat is het leuke. Els stimuleert ondernemerschap. We dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van het team. En we zitten regelmatig aan tafel om mogelijkheden en ideeën te bespreken.”

Dat is het leuke. Els stimuleert ondernemerschap

“Het werk is niet alleen actuarieel. Ik heb bijvoorbeeld een video van het team gemaakt. Je kunt dingen oppakken die passen bij het team en die je bovendien leuk vindt”, zegt Schakenraad. Zo heeft De Looze voor junioren basiskennissessies opgezet. “Je ziet dan hoe alles samenhangt. Insurance Risk zet de assumpties vast, zoals sterftemodellen. Finance gebruikt die om de kasstromen te bepalen, die weer gebruikt worden bij Financial Risk voor de risico-inschatting.”

Voer gesprekken

Hoe weet je of dit voor jou is? Van Delft: “Het is belangrijk dat je inhoudelijk sterk bent, maar daarnaast flexibel en communicatief vaardig bent, want je werkt met steeds verschillende interne opdrachtgevers.” Schakenraad vult aan: “Met je stage kun je al kijken of het verzekeringsvak iets voor jou is. En voer veel gesprekken. Je merkt het al aan de sfeer. Voor mij voelde het gelijk goed.”

Ook De Looze heeft na haar stage met andere bedrijven gesproken: “Ik wilde geen tunnelvisie. Het concept van interne consulting geeft mij de kans om het bedrijf en alle werkzaamheden te leren kennen.” Schakenraad zegt enthousiast: “Dat vind je niet bij andere verzekeraars!”

