PwC: Rol van actuaris cruciaal voor uitvoering ESG-filosofie verzekeraars

ESG (Environmental, Social en Governance) speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, ook bij verzekeraars. De rol van de actuaris is cruciaal voor de uitvoering van hun ESG-filosofie, meldt advies- en accountantsbureau PwC. Tegelijkertijd zouden actuarissen hierbij te maken hebben met een 'precaire balans' die complex is en aan verandering onderhevig.