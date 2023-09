Ik wil vertrouwen op een foutloos transitietraject, maar…

Een relatie vroeg mij deze maand of ik wil uitzoeken op welke pensioenen hij recht heeft in geval van ontslag wegens een IVA-uitkering. In het voorjaar meldde het pensioenfonds hem namelijk dat hij te maken krijgt met een correctie van het opgebouwde en te bereiken pensioen. Aldus geschiedde. Abusievelijk bleek het fonds een vrijstelling van de premiebetaling te hebben toegepast wegens arbeidsongeschiktheid.