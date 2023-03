Frans van Dillen (46) overleden

“Wij hebben Frans leren kennen als een prettige, ondernemende collega. Helaas moeten wij veel te vroeg afscheid van hem nemen. Wij zullen zijn vriendelijkheid, passie en enthousiasme missen”, zegt Tom Ikink, directeur Inkomen, Leven, Arbo en Re-Integratie bij Alpina.

Vaste blogger sinds 2013

Frans werd in 2013 door AM gevraagd om te bloggen over inkomens- en verzuimverzekeringen. Hij was toen directeur van EBEX, dat later werd overgenomen door de Verzuimeconoom. Eind december 2022 schreef Frans zijn laatste column. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.