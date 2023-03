Renteverschil komt voor rekening van verzakende hypotheekadviseur Advitas

Stel je als proactieve hypotheekadviseur voor om de hypotheek van je klant over te sluiten, maar informeer je hem of haar vervolgens niet over het feit dat dit toch niet mogelijk is? Dan draai je op voor de geleden schade, in dit geval het teveel aan rente dat de klant daardoor kwijt is, zo oordeelt de geschillencommissie van Kifid.