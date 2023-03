Signalen uit de hypotheekbranche: voorzichtig herstel, of kortstondige opleving?

Hoewel de maand januari weinig reden voor optimisme bood, klonken de geluiden vanuit de hypothekenbranche gedurende de maand februari weer een stuk positiever. Is er sprake van een kortstondige opleving? Of lijkt zich aan de horizon een voorzichtig herstel aan te kondigen? AM legde deze kwestie aan een aantal hypotheekpartijen voor.