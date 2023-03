Risicomanagement voor ondernemers: veel schades zijn te voorkomen

Als ondernemer wil je ondernemen. Schade is het laatste waar je op zit te wachten: dat kost tijd én geld. Daarom werken we bij a.s.r. met (eigen) preventiespecialisten. Zij zijn onze deskundigen op het gebied van risicomanagement. Bij nieuwe -zakelijke- klanten gaan zij langs om de risico’s voor de continuïteit van de onderneming in kaart te brengen. Aan de hand hiervan adviseren ze welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te verkleinen of te voorkomen.

Onze preventiespecialisten geven persoonlijk advies op het gebied van risicomanagement aan nieuwe zakelijke klanten

Bekende risico’s

De preventie-adviseurs geven natuurlijk in de eerste plaats advies rondom de veel voorkomende risico’s. Zoals het voorkomen van brand door goed de elektra en de meterkast te inspecteren; door de plaatsing van het bedrijfsafval te controleren; door blusmiddelen te inspecteren en door mee te kijken op het gebied van orde en netheid. Want veel schades zijn te voorkomen of te verkleinen door goede preventiemaatregelen. En daarmee houden we samen de schadelast beheersbaar, het risico verzekerbaar en de premie betaalbaar.

Nieuwe risico’s? Contacteer de Sustainability Desk! In de zakelijke markt zien we ook veel nieuwe duurzame en innovatieve oplossingen ontstaan, bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie. Deze nieuwe oplossingen hebben ook specifieke en nieuwe risico’s. Soms zijn die risico’s nog zo nieuw, dat er nog weinig over bekend is.

Met de Sustainability Desk doen wij ons best om zoveel mogelijk van nieuwe duurzame risico’s verzekerbaar te maken. Ook hierbij spelen onze preventiespecialisten een belangrijke rol: door in samenspraak met de adviseur persoonlijk langs te gaan bij ondernemers doen zij veel nieuwe kennis op van (nieuwe) duurzame risico’s. Bijvoorbeeld rondom de plaatsing van zonnepanelen, een duurzame ontwikkeling die in steeds meer en nieuwe varianten voorkomt. De preventiespecialisten zijn dan ook een belangrijke kennisbron voor de collega’s van de Sustainability Desk.

De preventiespecialisten kunnen dus op verschillende manieren van toegevoegde waarde voor u en uw zakelijke klanten zijn. Wilt u hier meer over weten of met ons in gesprek over uw wensen of die van uw klant rondom risicomanagement? Dan komen wij graag met u in contact. Dat kan via uw (desk)accountmanager.

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.