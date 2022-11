Ammerlaan (NN) ontwikkelde Brickler: een innovatie op de woningmarkt

‘Al van jongs af aan heb ik een fascinatie voor programmeren. Ik was acht toen ik mijn eerste code schreef. Het was voor mij dus al vroeg duidelijk dat ik later iets met computers wilde gaan doen. Ik vond en vind het interessant hoe je met techniek mensen kunt helpen door het leven makkelijker en beter te maken. Zo heb ik in mijn middelbare schoolperiode een elektronische leeromgeving ontwikkeld waar docenten hun lesmateriaal in konden zetten voor de leerlingen. Een aanwinst voor de school, omdat hierdoor veel tijd werd bespaard.’

Brickler is een platform waarop mensen hun eigen huis te koop kunnen zetten, zonder tussenkomst van een makelaar



‘Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Na mijn studie Informatica aan de TU Delft ben ik anderhalf jaar geleden begonnen als Full Stack Engineer in het innovatieteam van NN. Als Full Stack Engineer ben je van alle markten thuis als het gaat om software-ontwikkeling. Je bouwt websites, maar ook webapplicaties, mobiele apps en – iets technischer – API’s. Ons team is constant bezig met het ontwikkelen van start-up-initiatieven die een bijdrage leveren aan het leven van onze klanten of de maatschappij. We doen onderzoek naar behoeften die spelen in de samenleving en ontwikkelen daar de juiste software voor. In mijn functie ondersteun ik het complete technische palet dat hierbij komt kijken.’

Innovatie op de woningmarkt

‘Eén van de start-ups die ik samen met het innovatieteam heb ontwikkeld is Brickler. Dat is een platform waarop mensen hun eigen huis te koop kunnen zetten, zonder tussenkomst van een makelaar. In de huidige woningmarkt is een makelaar niet altijd meer nodig, dus mensen willen zelf hun huis kunnen verkopen. Maar hoe vind je een geschikte koper voor je huis? Wij hebben een algoritme ontwikkeld dat de perfecte koper voor je huis vindt. En het werkt ook andersom: traditioneel gezien ga je als woningzoekende zelf op zoek naar een geschikte woning, maar nu brengen we de ideale woning naar je toe via campagnes op social media. Het moment dat Brickler werd gelanceerd, was heel spannend. Je zet iets nieuws in de markt en dan is het de vraag of het gaat lopen. Inmiddels loopt het goed en heb ik zelfs mijn eigen huis te koop staan op Brickler!’

Aan de knoppen zitten

‘Wanneer ik niet achter m’n toetsenbord zit, zit ik achter de toetsen van mijn orgel. Ik speel al langer piano, maar raakte tijdens mijn kerkbezoeken betoverd door het machtige geluid van een orgel. Zeven jaar geleden begon ik daarom met orgellessen. Thuis heb ik een digitaal orgel met koptelefoon; dat vinden de buren erg prettig. En soms speel ik op het monumentale Garrels-orgel uit 1732 in de Groote Kerk in mijn woonplaats Maassluis. Dit is één van de beroemdste orgels in Nederland en zelfs bekend in het buitenland.’





‘Een groter contrast lijkt bijna niet mogelijk: klassieke muziek spelen op een eeuwenoud orgel én werken in het innovatieteam van NN. Maar voor mij vullen deze rollen elkaar juist heel goed aan. Naast mijn passie voor techniek, is muziek ook heel belangrijk in mijn leven. Ik heb beide nodig om me compleet te voelen. Een orgel bespeel je met handen en voeten, in je eentje bedien je als het ware een heel orkest. Je bent dus zeer bepalend in de klank die wordt gecreëerd. Soms speel ik voor toeristen die de kerk komen bezoeken, dat is ontzettend leuk! Het geeft veel voldoening om op zo’n oud instrument te spelen en de ruimte te vullen met een uniek geluid. Net als bij het orgel zit ik als Full Stack Engineer ook aan de knoppen en heb ik een behoorlijke verantwoordelijkheid. Je creëert een product voor mensen en bent één van de meest bepalende factoren in het proces.’

Techniek en traditie gaan hand in hand

‘Op verschillende manieren probeer ik mijn technische kennis te gebruiken om iets te betekenen voor de maatschappij. Niet alleen in mijn werk bij NN, maar ook voor de kerk waar ik vaak kom, het koor waar ik in zing en voor de Stichting Garrels-orgel waar ik bestuurslid van ben. Zo heb ik tijdens de coronacrisis livestreams opgezet zodat mensen thuis toch live konden genieten van een orgelconcert of kerkdienst. Dat was bijzonder om te doen, omdat het troost bood in een tijd waarin daar veel behoefte aan was. Dat techniek en traditie op deze manier hand in hand gaan, is natuurlijk fantastisch.’

