Nog één plek vrij op AM Verzekeringsrally

Editie 2023 van de AM Verzekeringsrally is bijna uitverkocht. Er zijn nog maar één plek beschikbaar voor wie op dinsdag 23 mei de Achterhoek en de Veluwe wil verkennen per auto samen met branchegenoten.

De AM Verzekeringsrally is hét netwerkevent voor professionals in de financiële dienstverlening van wie het hart sneller gaat kloppen van moderne en/of klassieke auto’s. Vorig jaar was het event volledig uitverkocht. Dit jaar vindt het elders op de bosrijke Veluwe plaats, maar is ook de Achterhoek toegevoegd.

De FIA World Rally Championship is wellicht het eerste waaraan liefhebbers van rallyrijden denken wanneer de naam van het event valt. Ofwel: zo snel mogelijk een parcours afleggen in een daarvoor aangepaste auto. De AM Verzekeringsrally zit anders in elkaar. Hier is het doel een onbekende route zo correct mogelijk te rijden. Het samenspel tussen bestuurder en navigator staat centraal.

Uitdagingen voor de verzekeringsbranche

Het goed afleggen van een onbekende route in een bosrijk gebied en de uitdagingen waarvoor de verzekeringsbranche staat gaan hand in hand. Welke route nemen we als het gaat om relevantie, innovatie, samenwerken en imagoverbetering? Hoe borgen we de kennis en waarden die we al hadden? Hoe zorgen we ervoor dat ook in deze tijd van versnelling, digitalisering en nieuwe technieken iedereen mee kan komen? Hoe gaat het nieuwe speelveld tussen de old boys en de millennials er uitzien?

Communicatie van belang voor goede finish

Tijdens het rallyrijden staat teamspel voorop: de communicatie tussen bestuurder en navigator is van groot belang om goed te finishen. Oud en nieuw uit de branche komen samen. Dus niet alleen klassieke auto’s kunnen meerijden, maar ook óf juist elektrische voertuigen. Competitie wordt afgewisseld met netwerken.

Route over landelijke wegen

De route wordt uitgezet op de openbare weg en voert meestal over landelijke wegen. Deelnemers van de rally moeten zich dan ook strikt houden aan de geldende verkeersregels.

Nieuw bij de rally van dit jaar is dat de CO2-uitstoot voor iedere deelnemer wordt gecompenseerd in de vorm van het planten van een boom. Het rijden met (klassieke) auto’s zorgt voor uitstoot van CO2. Na afloop van de rally doet AM een donatie aan stichting Trees for All, die zich al bijna 25 jaar inzet voor een bosrijke wereld, door bomen te planten in Nederland en in het buitenland.