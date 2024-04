LinkedIn het populairste socialmediaplatform van AMweb

Het aantal volgers van AMweb op LinkedIn blijft groeien. Inmiddels ligt het aantal volgers op 14.600. Daarmee is LinkedIn veruit het populairste socialmediaplatform, waar AM nieuws en achtergronden deelt. Op X heeft AMweb ook veel volgers: ruim 10.000.

Delen

Het gebruik van sociale media zit in de lift. Zijn Instagram en Facebook vooral leuk als tijdverdrijf, LinkedIn en X worden in de professionele wereld vooral gebruikt om op de hoogte te blijven van nieuws, achtergronden bij het nieuws en ontwikkelingen op het professionele vlak. In november 2022 waren LinkedIn en het inmiddels in X omgedoopte Twitter even populair onder volgens van AM: beide platform hadden toen rond de 10.600 volgers.

Dagelijks nieuwe volgers op LinkedIn

Het aantal volgers op de de microblogsite is overigens afgenomen nadat X minder gunstig in het nieuws is gekomen na de overname door Tesla-topman Elon Musk. De populariteit van LinkedIn lijkt blijvend, merkt ook de redactie van AM: dagelijks melden zich nieuwe volgers. Steeds meer professionals uit de financiële dienstverleners krijgen dan ook dagelijks de berichten op hun tijdlijn te zien, die verwijzen naar de nieuwsartikelen die de redactie van AMweb produceert.

Volg jij AM al op LinkedIn?

Volg jij AM al op LinkedIn ? Dan weet je dat je al het nieuws, maar ook achtergrondverhalen, automatisch kunt laten verschijnen in de tijdlijn (feed) op de thuispagina van LinkedIn. Zo ben je snel op de hoogte van alles wat speelt op het gebied van verzekeringen, hypotheken en natuurlijk ook pensioen. Vooral dat laatste onderwerp staat in de belangstelling met alle ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel.

Meest gelezen berichten gedeeld

Facebook en Instagram zijn duidelijk minder populair onder professionals. Ook de redactie van AM is op deze platformen minder actief. Al worden er wel af en toe berichten op gedeeld. Wil je niets missen? Volg AM dan op Facebook en/of Instagram .