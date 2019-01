Hema Verzekeringen struikelt bij Kifid over Jip-en-Janneketaal

Achmea (als risicodager van verzekerdbijHEMA.nl) heeft een Kifidzaak verloren waarin de verstuikte enkel van een klant centraal stond. De klant had wegens dit ongerief aan zijn enkel een reis naar Korea geannuleerd. Volgens de aanbieder is een verstuikte enkel echter geen ernstige verwonding, zoals de voorwaarden vereisen. Kifid gaat daar niet in mee. Omdat de aanbieder ermee adverteerde dat de voorwaarden in gewonemensentaal waren geschreven, geldt ook een uitleg volgens het dagelijks spraakgebruik.

Het gaat in de zaak om een klant die een reisverzekering heeft gesloten via verzekerdbijHEMA.nl (risicodrager Achmea). In de voorwaarden staat onder andere: “We betalen als u overlijdt. Of als u ernstig ziek wordt of als u ernstig gewond raakt door een ongeluk.”

Verstuikte enkel

De klant dient op 20 oktober 2015 een schadeclaim van € 691 in, hij heeft zijn vliegreis naar Korea moeten afzeggen vanwege een verstuikte enkel. Maar de claim wordt afgewezen: een verstuikte enkel is geen ernstige verwonding. “Wij beoordelen de schade conform onze polisvoorwaarden. Hierin staat duidelijk vermeld dat het moet gaan om een ernstige verwonding. Een ernstige verwonding is levensbedreigend. Een verstuikte enkel is niet levensbedreigend en daarom vergoeden wij de schade ook niet”, aldus de verzekeraar.

Kleine lettertjes

De klant stapt naar het Kifid. Hij stelt dat hij volgens zijn arts en fysiotherapeut niet in staat was om te reizen, waardoor hij ervan uit mocht gaan dat de schade vergoed zou worden. Zijn fysiotherapeut verklaart voor het Kifid dat het ‘onmogelijk was om verantwoord op vakantie te gaan’ met het enkelletsel. De klant voert verder aan dat de aanbieder ermee adverteert dat de voorwaarden in duidelijke en begrijpelijke taal zijn opgeschreven. Bovendien hoeft een verzekerde volgens de reclame-uitingen van de aanbieder niet bang te zijn voor kleine lettertjes.

Achmea biedt tijdens de Kifidprocedure nog aan om uit coulance de helft van de schade te vergoeden. Dat aanbod wijst de klant af.

Duidelijk en begrijpelijk

De Geschillencommissie overweegt dat de verzekeringsvoorwaarden voorschrijven dat de verwonding ernstig moet zijn en niet levensbedreigend of zwaar. De Commissie zoekt daarbij aansluiting bij de definitie van ‘ernstig’ zoals weergegeven in de Van Dale en overweegt dat ‘ernstig gewond’ in het dagelijks spraakgebruik kan worden uitgelegd als een verwonding waardoor een verzekerde – volgens een medisch behandelaar – niet kan (af)reizen.

De Geschillenommissie houdt er bovendien rekening mee dat verzekerdbijHEMA.nl zich in reclames profileert met verzekeringsvoorwaarden in duidelijke en begrijpelijke taal. Daarom vindt de Commissie dat de lezing van de klant een redelijke lezing van de voorwaarden is. De conclusie is dat de schade door het annuleren van de vliegreis gedekt is.