Eerder stoppen met werken? Bereken of dat mogelijk is

Nooit meer in de file naar je werk, geen wekker die je iedere ochtend wakker maakt en alle tijd om lekker in het zonnetje een kop koffie te drinken en een krantje te lezen. Dat klinkt heerlijk toch? Zo ja, dan heb je meer vrijheid nodig in je leven. Dit kan je bereiken door eerder te stoppen met werken. Dit is makkelijk gezegd, maar hoe krijg je het ook daadwerkelijk voor elkaar?

Naast het genieten kunnen er ook andere redenen zijn om eerder te stoppen met werken. Dit kan bijvoorbeeld als je partner ouder is en jullie tegelijk willen stoppen, als je al vroeg begonnen bent met werken, als je lichamelijke klachten krijgt of als je simpelweg meer tijd met je familie door wil brengen. En de langzaam maar zeker stijgende AOW-leeftijd speelt voor veel mensen natuurlijk ook mee. Wie heeft er nou zin in om te werken tot zijn 70ste?

Inkomen na eerder stoppen met werken

72% van de Nederlandse beroepsbevolking wil eerder dan de AOW-leeftijd stoppen met werken. Dit blijkt uit het Pensioenmonitor-onderzoek van Wijzer in geldzaken. Meer dan de helft van die mensen heeft daar nog helemaal geen actie voor ondernomen. Heb jij ook de wens om eerder te stoppen met werken? En het idee om die wens werkelijkheid te laten worden? Dan heb je voldoende vermogen nodig en moet je op tijd de juiste maatregelen nemen.

Dit klinkt als een open deur, maar is wel stap 1 om het inzichtelijk te krijgen. Als je eerder stopt met werken, ontvang je geen inkomen meer zoals je dat nu ontvangt via je werkgever (als je in loondienst bent) of op een andere manier (als je bijvoorbeeld zzp’er of directeur-grootaandeelhouder bent). En je ontvangt in principe ook nog geen inkomen uit 3 van de 4 ‘pijlers’ van je inkomen na pensionering: AOW-uitkering, pensioen of aanvullend pensioen uit lijfrenteproducten.

Wat je eerder uit laat keren, krijg je later niet meer

Let op: er zijn soms wel mogelijkheden om eerder aanspraak te maken op een AOW-uitkering, pensioen of aanvullend pensioen uit lijfrenteproducten. Bijvoorbeeld wanneer je een zwaar beroep uitoefent of gebruik maakt van een hoog-laagpensioen. Wil je weten onder welke voorwaarden dit kan? Neem dan contact op met een financieel adviseur. En wees je ervan bewust dat je bij deze constructies vaak jezelf een beetje in de vingers snijdt. Want wat je eerder uit laat keren, krijg je later niet meer. En als je eerder stopt met werken, bouw je de jaren dat je gestopt bent ook geen (aanvullend) pensioen meer op dus is het totale bedrag wat je ontvangt ook lager.

Hoeveel heb je nodig om eerder te stoppen met werken?

Een andere optie is om vrij vermogen op te bouwen. Dit is de vierde ‘pijler’. Dit vrije vermogen kun je gebruiken om de periode tussen de datum waarop je wil stoppen met werken en de datum waarop je een AOW-uitkering en pensioen ontvangt te overbruggen. Zo kun je in die periode (blijven) leven zoals je gewend bent. Maar hoeveel vrij vermogen heb je dan nodig? Hoe bereken je dat? En waar begin je precies? De volgende vragen zijn dan van belang:

1. Hoeveel eerder wil je stoppen met werken?

2. Hoeveel vermogen heb je nodig om eerder te stoppen met werken?

3. Hoe ziet je huidige financiële situatie eruit?

4. Welke mogelijkheden heb je om vrij vermogen op te bouwen en welke past het beste bij je?

Rekenvoorbeeld: vijf jaar eerder stoppen met werken

Stel, je wilt je droom om vijf jaar eerder te stoppen met werken werkelijkheid laten worden. Wat heb je daarvoor nodig? Als je 5 jaar eerder wilt stoppen met werken, gaat dat om een totaal van 60 maanden. Wanneer je € 3.000 per maand wilt kunnen uitgeven in deze periode, betekent het dat je 60 (maanden) x 3.000 (euro) = € 180.000 nodig hebt.

Eerder stoppen met werken en AOW

Waar werkgevers en pensioenfondsen je vroeger de mogelijkheid boden om eerder dan je AOW-leeftijd te stoppen met werken, moet je er nu zelf voor in actie komen. Let ook op of het huidige pensioenakkoord geen verandering aanbrengt in je situatie. Maar begin je op tijd en zet je de juiste stappen? Dan is het nog steeds haalbaar. Ook in deze tijden. Wacht dus niet langer met actie ondernemen om eerder stoppen met werken mogelijk te maken.

