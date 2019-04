Odin waarschuwt consument voor directe verkoop

De stichting Odin ziet in de recente Kifid-uitspraken over de zorgplicht bij hypotheekadvies een reden om consumenten te waarschuwen voor het rechtstreeks kopen of omzetten van financiële producten bij banken en verzekeraars. “Uit de uitspraken blijkt dat het direct aanschaffen van een hypotheek bij bank of verzekeraar zomaar enkele duizenden euro’s extra kan kosten.”

Kifid oordeelde onlangs dat een (gebonden) bankadviseur bij het oversluiten van een hypotheek niet naar de voorwaarden van de eerdere geldverstrekker hoeft te kijken. De adviseur hoeft de klant niet te wijzen op het risico van een boeterente. “In een vrijwel identieke zaak van een andere consument, nu bemiddeld via een onafhankelijk advieskantoor, kwam het klachteninstituut tot een hele andere conclusie. Een onafhankelijk adviseur heeft wel onderzoeksplicht en had de klant moeten waarschuwen voor de boeterente. De adviseur wordt veroordeeld tot het betalen van een groot deel van die boete.”

Verkopers

Daarmee benadrukt Kifid het verschil tussen adviseurs in loondienst van bank of verzekeraar en onafhankelijke adviseurs, aldus Odin. “De directe adviseurs zijn productverkopers, die alleen maar oog hoeven hebben voor het afzetten van eigen producten. Onafhankelijk adviseurs hebben een bredere adviesverantwoordelijkheid, die start met het klantbelang.” Voorzitter Jeffrey Leichel zegt dat er geen focus is op het vergelijken van kosten en voorwaarden met concurrenten. “En dat is zorgelijk, want juist die elementen bepalen in belangrijke mate het uiteindelijke rendement.” Leichel wijst ook op het hersteladviesloket van het Verbond van Verzekeraars: “Dat gaat bijvoorbeeld ook van dit ‘oogkleppenadvies’ uit. Dit loket zegt mensen te helpen met gratis advies om van hun woekerpolis af te komen. Maar als je het goed leest, blijkt het advies ook hier weer een gebonden advies, waarbij alleen producten van dezelfde verzekeraar worden aangeboden. Het zijn ook hier weer gewoon verkopers en geen adviseurs.”

Duurder, maar beter

Goedkoop is duurkoop, betoogt Odin. “Wij hebben berekend dat een hypotheekadvies van een onafhankelijk adviseur zo’n 500 tot 800 euro duurder is dan de kosten van een hypotheekverkoper bij de bank. Die kosten zijn ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Er is juist in deze tijd veel behoefte aan goed en onafhankelijk advies over pensioen, hypotheek en vermogensopbouw. Als het aan verzekeraars en banken ligt, gebeurt dat zoveel mogelijk direct, liefst digitaal en execution only. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”