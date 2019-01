Kifid start online klachtenloket

Met het nieuwe klachtenloket is het Kifid één van de eerste Europese klachteninstituten die de klachten online verwerkt. Consumenten kunnen een persoonlijk account aanmaken op de website van het Kifid waarop een online klachtenformulier beschikbaar is. De volledige afwikkeling van de klachten kunnen zij dan online volgen. Het Kifid wil het met een online klachtenloket laagdrempeliger maken voor consumenten om hun beklag te doen. “Het is duidelijk dat het werkt want sinds gisteravond zijn er al vijf klachten via Mijn Kifid binnengekomen”, zegt Thom Hoedemakers, woordvoerder bij Kifid.

Volgens het Kifid gaat het indienen van een klacht en het versturen van documenten een stuk sneller. “Mijn Kifid is sneller, werkt makkelijker en is efficiënter, zowel voor consumenten als voor Kifid. De gewenste informatie komt op het juiste moment bij de juiste persoon. Bovendien kunnen zij snel en gemakkelijk online aanvullende dossierstukken indienen”, schrijft Kifid. Hoedemakers geeft aan dat het Kifid op termijn alle klachten volledig online wil afhandelen.