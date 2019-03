Estate Planning: de 5 grootste valkuilen

Wie het van dichtbij heeft meegemaakt, weet hoe mis het kan gaan. Naast het verdriet om de overledene is er de stress van het papierwerk. En wanneer alles uiteindelijk is uitgezocht, stapelen de problemen op. De partner kan niet in het huis blijven wonen, krijgt geen nabestaandenpensioen, kinderen niet erkend, geen testament(en), niets.

En toen overleed meneer …

Trainer Leo Brunt weet er alles van. Als Estate Planner ziet hij dagelijks welke problemen het niet regelen van de zaken vóór overlijden met zich meebrengt. Als Financieel Planner hielp hij al vaker mensen in zijn omgeving. Het leidde zelfs toe dat hij aan de slag ging als Estate Planner. Leo Brunt: “Een jong stel kocht een woning en gingen samenwonen. Gelet op de kosten geen samenlevingscontract en testamenten want men ging per slot van rekening toch over een jaar trouwen… En toen overleed meneer.” Hij vervolgt: “De grootste fout die mensen maken, is dat ze denken dat ze nog alle tijd hebben om dingen te regelen. Het is net als met een echtscheiding: regel het als het nog goed gaat en nog kan. Anders ben je keihard te laat.”

De 5 grootste valkuilen op een rij

Uitstellen: “Ik ben nog jong genoeg, ik doe het later wel.”

Leo Brunt: “Net als in het voorbeeld hierboven zie ik vaak dat mensen denken dat ze nog alle tijd hebben. Gelukkig is dat ook meestal het geval. Maar je zal maar net die ene zijn waar het anders loopt. Zeker als je te maken hebt met een gezamenlijk huis, een partner en/of inwonende kinderen mag je er niet vanuit gaan dat ‘alles’ wel losloopt.” Aanname: “Ik hoef geen testament. Alles is geregeld nu ik ben getrouwd.”

Leo Brunt: “Trouwen is feestje. En ja, sommige dingen worden dan vastgelegd. Maar niet alles. Het huwelijksrecht gaat uit van een wettelijke verdeling van het bezit maar het kan heel goed zijn dat het in jouw specifieke geval helemaal niet zo handig is om de wet hierin te volgen. En wat dacht je van een bewindvoerder voor een kind? Dat zul je toch echt met een testament moeten regelen.” Onjuiste overtuiging: “Ik heb geen vermogen. En op mijn huis zit alleen maar schuld.”

Leo Brunt: “Een huis is bezit. Of er een schuld op zit of niet. Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat huis en schuld tegen elkaar weggestreept worden en dat het daarmee klaar is. Aan het bezit van een huis en het hebben van een schuld hangen verschillende wetten en regels. Als je niets vastlegt, gaan die elkaar tegenwerken.” Slordig: “Geen idee eigenlijk hoe de begunstiging op mijn levensverzekering is geregeld.”

Leo Brunt: “Soms kom je op een levensverzekering een ex van drie jaar geleden tegen. Terwijl de partners denken dat de begunstiging allang aangepast is. Eigenlijk moet je dit soort dingen periodiek (laten) checken.” Onderlinge afspraken: “Dat zit wel goed. Dat heb ik met mijn vader geregeld.”

Leo Brunt: “Onderlinge afspraken zijn zelden binden. En zelfs al heb je ze vastgelegd, dan zegt dat nog niet altijd iets. Als er geen notaris bij betrokken is, is er hooguit sprake van een afgeleid recht. Bovendien, als het erop aankom ‘herinnert’ de een zich de zaken vaak heel anders dan de ander. OF ze spreken dingen af die in strijd met de wet zijn. Een goed idee dus om het te checken en (notarieel) vast te leggen.’

Dit artikel is gesponsord door Lindenhaeghe.