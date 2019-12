Bugs Business wil hele verzekeringsbranche naar hoger niveau tillen

De frontend software van Bugs Business slaat de brug tussen automatisering en de verzekeringsbranche. Het uiteindelijke doel daarbij is om de oplossingen voor de héle verzekeringsmarkt beschikbaar te stellen. Van de vele partnerships die de softwareleverancier aangaat, zit er voor 2020 dan ook een hele belangrijke in de pijplijn. “Wij gaan ervoor zorgen dat onze oplossingen naar alle ANVA-klanten gebracht kunnen worden.”

CEO Pepijn Bakker blikt tevreden terug op de am:dag 2019. Vooral op de vele constructieve gesprekken met klanten en andere leveranciers, die hij voerde op deze grote netwerkdag van de verzekeringsmarkt.

Het thema dit jaar was ‘I am:curious | New ideas for new horizons’. Welke marktontwikkelingen gloren er volgens u aan de horizon?

“Ingegeven door de consolidatieslag in de verzekeringsbranche vindt steeds meer samenwerking plaats. Die trend hebben wij zelf enige tijd geleden al ingezet. De ontwikkelingen gaan momenteel immers zo hard dat je die niet in je eentje kunt bijhouden. Door partnerships in de markt op te zoeken, hoeven wij als softwareleverancier niet alles zelf te ontwikkelen. Onze klanten krijgen zo toegang tot de mooiste functionaliteiten en beste oplossingen, ondergebracht in de producten die wij leveren. Zo blijven ze relevant voor hún klanten.”

“Daarbij is de feedback en input van onze klanten altijd bepalend. Omdat we een puur klantgedreven organisatie zijn, ontstaan alle oplossingen die wij ontwikkelen vanuit de klantbehoefte. Dat is het co-creatiestuk waarmee we ook groot zijn geworden. Klanten hebben daarbij natuurlijk vaak dezelfde behoeftes. Door daar goed naar te luisteren, kom je vanzelf bij andere partijen in de markt terecht en ga je partnerships sluiten. Klanten willen nu eenmaal met verschillende innovaties werken, maar die moet je wel samenbrengen. Dat proberen wij met onze oplossingen juist te doen.”

Hoe proberen jullie je daarin van de rest van te onderscheiden?

“In onze relaties vinden wij de persoonlijke benadering heel erg belangrijk. Daarom zoeken wij onze klanten met grote regelmaat op, waardoor ook een soort gunfactor ontstaat. De samenwerking met ons moet zo vanzelfsprekend zijn dat ze bij het zoeken naar oplossingen ook als eerste aan ons denken. Door de goede band met onze klanten, die we vanuit samenwerking blijven helpen, ben ik er van overtuigd dat we vanzelf tot een grotere speler in de markt kunnen uitgroeien.”

“Daarnaast geloven we in onze eigen kracht en behouden we onze focus. Zo kunnen we blijven doen waar we goed in zijn en niet verzeilen in allerlei randzaken die alleen maar afleiden. Als frontend leverancier willen we ons alleen maar bezig houden met ontwikkelingen die specifiek in dit vakgebied liggen. We willen ons niet laten verleiden om ook andere dingen te ontwikkelen, enkel omdat daar behoefte aan is. We proberen dus constant voor ogen te houden waar we als bedrijf voor staan, wat onze missie is en hoe de ontwikkelingen die we doen, daar aan kunnen bijdragen.”

Wij zijn alleen maar bezig met het ontwikkelen van oplossingen waar onze klanten écht op zitten te wachten

Wat ziet u als de grootste uitdaging in 2020 en daarna?

“Bij Bugs Business zijn momenteel alle pijlen gericht op aansluiting op de hele markt. Waar we de afgelopen jaren voornamelijk hebben gekoppeld met maar één grote backoffice leverancier, genaamd CCS, willen we nu onze oplossingen beschikbaar gaan stellen voor de hele markt. Wat dat betreft zijn we met alle grote backoffice partijen in gesprek. In 2020 gaan we de koppeling met ANVA voor onze front-end software opleveren. Zodoende krijgen volgend jaar eindelijk ook alle ANVA-kantoren toegang tot onze oplossingen en dat is iets waar ze letterlijk al een tijdje écht op zitten te wachten.”

“In de jaren daarna gaan we die lijn doortrekken en ook de overige partijen die beschikbaar zijn in de markt aansluiten. Zo kan een verzekeringskantoor, ongeacht op welk systeem wordt gewerkt, altijd voor onze oplossingen kiezen. Dat is wat onze missie en visie ook voorschrijft: de hele verzekeringsbranche naar een hoger niveau tillen. Dat doe je niet door alleen maar een bepaald deel van de markt, maar de héle markt te bedienen met je oplossingen. En dat kan ook, maar dan moeten we ze wel ontsluiten.”

