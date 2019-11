Intersoftware is klaar voor het online Adviesbox-platform

Met de am:dag net achter de rug laat Rob Jansen, sales manager van Intersoftware, zijn licht schijnen over een aantal trends in de advies- en bemiddelmarkt, de wensen van de klant en de toekomstplannen van het softwarehuis zelf.

Welke ontwikkelingen zijn er op uw vakgebied gaande en hoe springt u daar op in?

“Allereerst is er sprake van een verduurzamingstrend, waardoor mensen bij de koop of verbouwing van een huis steeds beter letten op de energiezuinigheid van een woning en die bijvoorbeeld willen verhogen met behulp van zonnepanelen of warmtepompen. Daarin is de adviseur toch vaak het eerste aanspreekpunt. Niet voor niets vragen banken in hun hypotheekofferte steeds vaker of er door het intermediair al is gewezen op de voordelen van woningverduurzaming. Ook vanuit die hoek worden adviseurs er dus meer mee geconfronteerd.”

“Door straks een filteroptie voor energielabel in onze hypotheekvergelijker in te bouwen, vragen in het klantprofiel betreffende verduurzamingsbereidheid te verwerken en brondata over energielabels en woninggegevens te ontsluiten, gaan wij intermediairs helpen om op die trend in te spelen.”

Koppeling brongegevens

“Een andere trend, die vooral in de automatiseringsbranche van belang is, betreft de koppeling van brongegevens. Je kunt bij de belastingdienst, het UWV, Mijn Pensioenoverzicht en Duo nu bijvoorbeeld al brondata ophalen die kan worden ingezet om het acceptatieproces te versnellen. Om de data exchange tussen aanbieders, adviseurs en klanten zo goed mogelijk te stroomlijnen staat Intersoftware in nauw contact met de bekende brondataleveranciers, maar wordt ook gewerkt aan een werkbare oplossing om IDIN bruikbaar in te zetten. Door deze platform-module wordt het identificatieproces in de keten eenvoudiger, voldoet het aan de eisen van de WWFT en behoort het aanleveren van het vaak uitvalgevoelige legitimatiebewijs straks tot het verleden.”

Overwaarde huis

“Een derde ontwikkeling komt voort uit de vergrijzing van de maatschappij. Hierdoor zitten steeds meer senioren en babyboomers met mooie overwaarde op hun huis, terwijl de behoefte aan liquiditeit stijgt. Je kunt natuurlijk van de mogelijkheid gebruik maken om de grond onder het huis te verkopen, maar ook het toenemend aantal opeet- en verzilverhypotheken bevestigt de trend van het liquide maken van geld. Onze software ondersteunt deze trend met de inbouw van bijbehorende hypotheekvormen.”

In welke klantbehoeften voorziet Intersoftware nog meer?

“Uiteindelijk willen en kúnnen klanten met onze software op een efficiënte manier hypotheekadviezen maken en de wensen van de klant centraal stellen, waarbij tevens de processen van advies en bemiddeling naadloos op elkaar aansluiten. Door de koppeling met FinData wordt Early validation mogelijk op productkenmerken en acceptatievoorwaarden. Op die manier kunnen adviseurs zichzelf meer als financieel regisseur profileren en hun klanten nog beter ontzorgen. De klant moet weer centraal komen te staan, niet het proces!”

Moderne technieken

“Daarnaast verwachten intermediairs moderne technieken waarmee zij consumenten online naar zich toe kunnen trekken. Consumenten zijn op het internet namelijk echte doe-het-zelvers geworden, die producten en diensten steeds meer online aangeboden willen krijgen. Echter, voor de meer complexe producten, zoals het afsluiten van een hypotheek, blijft de consument sterke behoefte aan ondersteuning van een intermediair houden en verwacht hiervoor ook de tooling.”

“Websitebouwers kunnen hiervoor reken-engines aanroepen op ons API platform om eigen interfaces voor hun websites te bouwen. Van een simpele maximale hypotheekberekening tot eigen hypotheekstraat aan toe.”

Hoe blijft Intersoftware ook in 2020 het verschil maken?

“Aan de wens van onze klant om zelf ook zoveel mogelijk online te kunnen werken gaan wij volgend jaar meer dan tegemoet komen, want waar onze software tot nu nog niet cloud-based was, zullen wij in 2020 Adviesbox Online introduceren. Als eerste zullen we onze online bemiddelomgeving lanceren waarin het intermediair onder meer het aanvraagproces beheert, documenten kan uploaden naar aanbieders en serviceproviders, dossierbeheer kan doen, email kan koppelen, statussen kan bijhouden en kan communiceren met de klant.”

“Een belangrijk onderdeel van deze bemiddelomgeving is het klantenportaal, waarmee de adviseur zijn klanten een online tool biedt om op een zeer gebruiksvriendelijke manier delen van het hypotheektraject online te doorlopen. Van onboarding, het invullen van een intuïtief opgebouwd klantprofiel – wat de latere adviesmotivatie weer ten goede komt – en het tonen van de offerte tot het veilig laten uploaden van relevante documenten voor dossiercompletering”.

