Faster Forward: optimale ontzorging van klant op automatiseringsgebied

Als toonaangevend softwarebedrijf in de financiële dienstverlening bedient Faster Forward het gehele speelveld van intermediairs. Maar wie de klant ook is: deze staat bij Faster Forward altijd centraal. In gesprek met senior sales representative Dimitri Duine gaan we dieper in op de wensen van de klant en de onderscheidende rol die Faster Forward daarin speelt.

Klanten van Faster Forward willen vooral ontzorgd worden, begint Duine. “In de breedste zin van het woord en bij ons vooral op het gebied van automatisering. Dat vertaalt zich niet alleen in mee-, maar ook vooruítdenken, zodat de problemen van morgen eveneens in kaart worden gebracht en opgelost.”

Het softwarehuis gaat daarbij vooral uit van eigen kracht en probeert heel goed naar de klant te luisteren en zich in hem of haar te verplaatsen om uiteindelijk de primaire processen zo efficiënt mogelijk te automatiseren. Duine: “Hoe makkelijker onze klanten door hun proces heen kunnen klikken, hoe meer tijd ze overhouden om inhoudelijk met hún klanten te kunnen sparren in plaats van allerlei procesmatige handelingen te moeten doen.”

Met Elements geen zorgen

Dankzij financieel softwarepakket Elements hoeft de klant zich geen enkele zorg te maken dat een proces wel loopt zoals het moet lopen, constateert Duine. “Dat komt door de diverse onderscheidende eigenschappen. Allereerst is het pakket gebouwd als cloudoplossing, wat het voor onze klanten mogelijk maakt om samen te werken met hun klanten in één digitaal dossier. Hierdoor wordt vanuit de opzet, met alle applicaties en de techniek aan de achterkant, heel veel mogelijk gemaakt aan de voorkant. Doordat klanten op tijd een seintje krijgen als er iets moet gebeuren of als iets te lang duurt, kunnen zij zich puur op de inhoud van hun werk richten, terwijl wij het proces eromheen dus uit handen nemen.”

Daarnaast onderscheidt Elements zich door een hele krachtige workflow engine om het gehele proces van de klant te sturen, vervolgt Duine. “Die maakt dus mailtjes aan, verstuurd sms-jes, maakt taken aan, stuurt herinneringen naar de klant, verandert de status van producten, legt schades af en wat dies meer zij. Bovendien hebben wij een eigen ‘outlook’ gebouwd die, anders bij andere pakketten die vaak alleen met outlook koppelen, volledig is geïntegreerd in het pakket.”

Faster Forward beslaat daarbij het hele speelveld van de financiële dienstverlening, van schade tot pensioenen en hypotheken, aldus Duine. “Of het nu een éénpitter, franchiseketen of inkooporganisatie betreft; onze klant heeft naast ons pakket eigenlijk alleen nog maar een adviesapplicatie nodig of een extranet van de verzekeraar om zijn premies te kunnen berekenen. Zonder onszelf te veel op de borst te willen kloppen, heb ik eerlijk gezegd nog geen ander pakket gezien wat aan Elements kan tippen.”

Tevreden klant staat centraal

Aan klanttevredenheid in ieder geval geen gebrek, getuige bijvoorbeeld de constante score tussen de 8 en 9 van Faster Forward’s supportafdeling, voor zowel de inhoud van de antwoorden als de snelheid van reageren. Daarnaast blijkt uit de feedback van salespersonen dat de persoonlijke benadering, waar Duine in het contact met hen altijd voor kiest, ook erg wordt gewaardeerd. “Door in een persoonlijk gesprek dieper door te vragen kunnen wij er, binnen de standaardoplossing die Elements is, toch altijd een stukje maatwerk op los laten. Bovendien krijgen klanten jaarlijks bezoek van een accountmanager die hen niet alleen bijpraat over nieuwe ontwikkelingen, maar ook informatie vergaart om te kijken welke verbeterpunten er nog te realiseren zijn.”

Ook in de toekomst staat ontzorgen voorop

Vooruitkijkend ziet Duine de rol van het intermediair in de basis niet veranderen.

“Die blijft ook in de toekomst altijd het ontzorg-aanspreekpunt voor zijn of haar klant. Maar tegelijkertijd moeten intermediairs er in dit tijdperk van digitalisering ook voor zorgen dat technologie blijvend wordt ingezet om ook hún werk weer te ontzorgen. Door alle procesmatige rompslomp die op de achtergrond speelt – maar daardoor niet minder belangrijk om voor de eindklant goed te worden georganiseerd – uit te besteden aan software, kunnen intermediairs tijd en economische ruimte vrijmaken om de volle aandacht aan hun klanten te geven. Daar faciliteren wij hen graag in.”

Dit artikel is gesponsord door Faster Forward.